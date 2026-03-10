11 de marzo de 2026
Sitio Andino
Argentina Week

Minería: Mendoza en el ojo de los inversores para avanzar en tareas de exploración

En el encuentro de líderes empresariales en Nueva York, la provincia mostró su potencial y llamó la atención.

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

El gobierno nacional impulsa el desarrollo de la minería y Mendoza cuenta con el potencial geológico. En el evento organizado por Cancillería, Argentina Week, la provincia llamó la atención por sus recursos a explotar.

En el encuentro de líderes empresariales en Estados Unidos, los inversores se refirieron a Mendoza como destino de inversiones para avanzar en tareas de exploración y conocer a fondo el potencial minero.

Los empresarios mostraron interés en desarrollar la actividad petrolera en el sur mendocino, especialmente la cuenca relacionada a Vaca Muerta, en Malargüe.

Argentina Week

Qué es la Argentina Week

La Argentina Week cuenta con una organización de peso en el sistema financiero internacional. Entre los impulsores figuran la Embajada Argentina, J.P. Morgan Chase, Bank of America y el fondo de inversión Kaszek, fundado por los creadores de Mercado Libre. También participarán Citibank, AmCham y el Council on Foreign Relations.

La agenda prevé la asistencia de más de 50 chairmen y CEOs de compañías globales, quienes participarán de reuniones privadas y paneles de inversión en las sedes de los bancos organizadores. El gobierno nacional busca atraer dólares frescos hacia sectores estratégicos como tecnología y economía del conocimiento, energía —con foco en Vaca Muerta—, minería, agroindustria, ciencia, innovación y el sector farmacéutico.

