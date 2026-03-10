En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.

Quienes cargan a diario el tanque de su vehículo saben que el aumento del combustible es constante. Prácticamente todos los días se registra algún tipo de ajuste en los preciosde la nafta. En los últimos días, además, el foco volvió a ponerse sobre el tema por el conflicto en Medio Oriente, región fundamental en el suministro mundial de petróleo.
Sin embargo, la realidad en los surtidores muestra otro escenario: los aumentos vienen siendo persistentes desde hace meses y, de hecho, hoy mismo se volvió a registrar un pequeño ajuste en relación con los valores de ayer.
Ajustes diarios en los surtidores
Los propios trabajadores de estaciones de servicio aseguran que los valores del combustible se “retocan todos los días”. De hecho, en estaciones de YPF, entre ayer —lunes 9 de marzo— y hoy —martes 10— se registró un incremento cercano a los $10 por litro.
Además, los precios suelen variar entre estaciones e incluso entre petroleras. En este marco, durante la mañana de hoy los valores en YPF se ubicaban aproximadamente en:
$1.759 (súper)
$1.927 (infinia)
$1.947 (infinia diesel)
$1.855 (diesel 500)
Tomando esos precios como referencia, llenar el tanque de un auto chico -de unos 40 litros- con nafta súper cuesta alrededor de $70.360. Si el vehículo utiliza diesel, el monto total asciende a $77.880.
Por su parte, en Shell los valores se ubican en torno a: súper $1.733, V-Power nafta $2.031 y V-Power diesel $2.082. En este caso, completar un tanque con diesel puede costar cerca de $83.280.
En dos años, el combustible subió más del 100%
Más allá del ruido que generan los conflictos internacionales sobre el precio del petróleo, lo cierto es que si se mira la evolución de los últimos años, el incremento de los combustibles en Argentina resulta contundente.
Si se comparan los valores de enero de 2024 con los registrados en marzo de 2026, el salto de precios queda reflejado de la siguiente manera:
Súper
enero de 2024: $760
marzo de 2026: $1.759
aumento: 131,45%
Infinia
enero de 2024: $920
marzo de 2026: $1.927
aumento: 109,46%
Infinia Diesel
enero de 2024: $976
marzo de 2026: $1.947
aumento: 99,49%
Diesel 500
enero de 2024: $831
marzo de 2026: $1.855
aumento: 123,16%
En definitiva, más allá de las tensiones internacionales y del impacto que pueda tener el precio del petróleo, la tendencia nacional muestra que el combustible viene registrando subas constantes desde hace años.