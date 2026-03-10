10 de marzo de 2026
{}
Cada vez más caro

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto

La tensión en Medio Oriente pone el foco en el petróleo. Pero, en Argentina los combustibles acumulan subas de más del 100% en dos años. Un repaso por los precios.

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

Quienes cargan a diario el tanque de su vehículo saben que el aumento del combustible es constante. Prácticamente todos los días se registra algún tipo de ajuste en los precios de la nafta. En los últimos días, además, el foco volvió a ponerse sobre el tema por el conflicto en Medio Oriente, región fundamental en el suministro mundial de petróleo.

14 6 combustibles - 455786
El combustible sube a diario en las estaciones de servicio.

El combustible sube a diario en las estaciones de servicio.

Sin embargo, la realidad en los surtidores muestra otro escenario: los aumentos vienen siendo persistentes desde hace meses y, de hecho, hoy mismo se volvió a registrar un pequeño ajuste en relación con los valores de ayer.

Ajustes diarios en los surtidores

Los propios trabajadores de estaciones de servicio aseguran que los valores del combustible se “retocan todos los días”. De hecho, en estaciones de YPF, entre ayer —lunes 9 de marzo— y hoy —martes 10— se registró un incremento cercano a los $10 por litro.

Además, los precios suelen variar entre estaciones e incluso entre petroleras. En este marco, durante la mañana de hoy los valores en YPF se ubicaban aproximadamente en:

  • $1.759 (súper)
  • $1.927 (infinia)
  • $1.947 (infinia diesel)
  • $1.855 (diesel 500)

Tomando esos precios como referencia, llenar el tanque de un auto chico -de unos 40 litros- con nafta súper cuesta alrededor de $70.360. Si el vehículo utiliza diesel, el monto total asciende a $77.880.

Aumento de naftas, combustibles, estaciones de servicio, gnc, gas, .jpg
Cargar 40 litros con diesel cuesta $77.880.

Cargar 40 litros con diesel cuesta $77.880.

Por su parte, en Shell los valores se ubican en torno a: súper $1.733, V-Power nafta $2.031 y V-Power diesel $2.082. En este caso, completar un tanque con diesel puede costar cerca de $83.280.

En dos años, el combustible subió más del 100%

Más allá del ruido que generan los conflictos internacionales sobre el precio del petróleo, lo cierto es que si se mira la evolución de los últimos años, el incremento de los combustibles en Argentina resulta contundente.

A comienzos de enero de 2024 el año arrancó con un aumento del 27% en los combustibles. Desde aquel ajuste inicial hasta hoy, los precios continuaron subiendo de manera sostenida y, en algunos casos, el incremento ya supera el 100%.

evolucion de los precios combustible 2024 2026
Evolución de los precios del combustible en YPF de enero 2024 a marzo 2026.

Evolución de los precios del combustible en YPF de enero 2024 a marzo 2026.

Si se comparan los valores de enero de 2024 con los registrados en marzo de 2026, el salto de precios queda reflejado de la siguiente manera:

  • Súper
    • enero de 2024: $760
    • marzo de 2026: $1.759
    • aumento: 131,45%
  • Infinia
    • enero de 2024: $920
    • marzo de 2026: $1.927
    • aumento: 109,46%
  • Infinia Diesel
    • enero de 2024: $976
    • marzo de 2026: $1.947
    • aumento: 99,49%
  • Diesel 500
    • enero de 2024: $831
    • marzo de 2026: $1.855
    • aumento: 123,16%

En definitiva, más allá de las tensiones internacionales y del impacto que pueda tener el precio del petróleo, la tendencia nacional muestra que el combustible viene registrando subas constantes desde hace años.

