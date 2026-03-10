Con un consumo frágil, las ventas minoristas siguen por debajo del año pasado

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a mostrar señales de debilidad en febrero. Según el último relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sector registró una caída interanual del 5,6% a precios constantes , mientras que en la comparación mensual se observó una leve recuperación del 2,6% frente a enero.

Con estos resultados, el indicador acumula una retracción del 5,2% en lo que va de 2026 , en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y un consumo cauteloso.

El informe también reflejó que seis de los siete rubros relevados cerraron con números negativos, lo que confirma la continuidad del proceso de contracción en el comercio minorista.

Entre los sectores más afectados se ubicaron bazar, decoración, textiles de hogar y muebles , que registraron una baja del 14,4% interanual . Según el relevamiento de CAME, la caída se explicó principalmente por la pérdida de poder adquisitivo, que llevó a los consumidores a priorizar productos más económicos o de uso básico.

Los comerciantes también señalaron que la falta de financiamiento con tasas promocionales limitó las compras de mayor valor, mientras que las promociones bancarias y los pagos en cuotas funcionaron como uno de los principales motores para sostener algunas ventas.

Otro de los rubros con fuerte retroceso fue perfumería, con una caída del 10,7% interanual, seguido por alimentos y bebidas, que mostró una baja del 8,7%. En este último caso, desde CAME explicaron que los aumentos en productos como carnes y lácteos redujeron la compra por volumen, lo que impactó directamente en la cantidad de operaciones en los locales.

“El descenso de gente en los comercios disminuyó el total de operaciones del período”, señalaron desde la entidad.

Consumo más selectivo y tickets más bajos

Otros sectores también reflejaron la caída en el consumo. Textil e indumentaria registró una caída del 7,4% interanual, aunque parte de la actividad se sostuvo por el inicio del ciclo lectivo y la compra de uniformes escolares.

ropa feria perchas Textil e indumentaria registró una caída del 7,4% interanual.

En calzado y marroquinería, la baja fue más moderada, con un retroceso del 1,1%, impulsado parcialmente por la venta de mochilas y calzado escolar.

Por su parte, ferreterías mostró un descenso leve del 0,3%, con una demanda concentrada principalmente en artículos para reparaciones urgentes o mantenimiento básico del hogar.

La única excepción fue el rubro farmacias, que logró un crecimiento interanual del 0,3%. Sin embargo, incluso en ese sector los comerciantes reportaron una caída en el ticket promedio y un consumo enfocado casi exclusivamente en medicamentos recetados, según datos del informe de CAME.