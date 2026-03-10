Comenzó Expoagro 2026: más de 700 expositores y un fuerte pedido al Gobierno por la eliminación de retenciones

La 20° edición de Expo agro empezó este martes en el predio ferial de San Nicolás de los Arroyos y se extenderá hasta el 13 de marzo inclusive, en un encuentro que condensa expectativa por el reclamo del sector al presidente Javier Milei para que elimine las retenciones agropecuarias .

Para celebrar sus dos décadas de vigencia, Expoagro alcanzó un nuevo récord: todos los espacios fueron reservados con anticipación, con más de 700 expositores y 100 empresas que se suman o regresan al evento.

Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, remarcó que la muestra volverá a ofrecer “una agenda robusta y diversa” y adelantó que habrá siete auditorios a lo largo y ancho de la exposición:

La agenda tendrá dos nuevas propuestas : Eureka! Drones , con experiencias prácticas, casos de éxitos y oportunidades, consejos para los que quieran incorporar esta tecnología; y la Cumbre de Contratistas edición Piersanti .

Expoagro 2026 san nicolás buenos aires Los trabajadores del campo argentino aprovechan la Expoagro para conocer las tendencias. Expoagro

Qué es la Expoagro

El autódromo de San Nicolás, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, alberga a la Expoagro del 10 al 13 de marzo. Se trata de un evento para conocer los últimos avances en relación a las maquinaria, insumos y servicios para el agro. Además, los interesados puede conocer acerca de las últimas tendencias para el campo, de la mano de instituciones de renombre.

En la edición del año pasado participaron 220.000 personas y 700 expositores. A su vez, estuvieron presentes 11 organizaciones que representaron a Alemania, Bielorrusia, Pakistán, Italia, Estados Unidos, Austria, Canadá, Israel, India, Reino Unido y Suecia.

Embed - Expoagro 2026 edición YPF Agro

Qué se espera en esta nueva edición de Expoagro

La muestra Expoagro 2026 abrió oficialmente este martes sus puertas con el tradicional corte de cintas, del que participaron dirigentes del sector, el expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entre otros.

Dentro del ecosistema rural hay expectativa por un anuncio relacionado a los Derechos de Exportación (DEX) y su eliminación definitiva. La última novedad sobre el tema fue una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

Aunque ningún funcionario del gobierno nacional confirmó su participación, asistirán distintos actores políticos y economistas durante los cuatro días del evento.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participará por la noche de la cena de apertura de la muestra, en un encuentro que se realizará en el Hotel Colonial. “Desde que comenzamos la gestión nos hemos dedicado a generar políticas públicas que dieran respuestas en el interior bonaerense, pero el escenario político económico actual nos impulsa a seguir pensando cómo se puede agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario”, había planteado Kicillof en una reunión previa con con los organizadores de Expoagro.

Expoagro 2026 san nicolás buenos aires El mundo del agro se reúne en San Nicolás. Expoagro

Por su parte, Pullaro expresó su preocupación frente al contexto microeconómico del país. “Sentimos que hay problemas. Hay muchos sectores que no están llegando a fin de mes, que no les alcanza la plata”, indicó.

También advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las industrias y pidió que “se las cuide” al señalar: “Vemos mucha preocupación”. “Perder una PyME no significa perder un número, sino que son años de inversión y trabajo”, expresó.

A su vez, mostró su apoyo ante el campo y aseguró que el sector “reinvierte cada uno de los recursos que gana y quiere producir más”.

El resto de los días, ExpoAgro contará con la participación de figuras destacables como los economistas Carlos Melconian, Fausto Spotorno, Salvador Di Stéfano y el funcionario bonaerense Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, entre otros actores.