El Gobierno nacional redujo las retenciones al campo: cómo quedaron las nuevas alícuotas

Por Sitio Andino Economía







El Gobierno nacional oficializó este viernes la baja de las retenciones permanentes a los granos y sus subproductos. La medida quedó publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 877/2025. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la decisión del Ejecutivo en su cuenta de X.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, expresó el ministro.

image.png Es oficial la baja de retenciones al campo que días atrás anunció Luis Caputo. Cómo quedaron las retenciones al campo Las alícuotas se reducen de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

Girasol: de 5,5% a 4,5% Según un comunicado enviado a la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Agricultura sostuvo: “Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.

Asimismo, el organismo agregó: “De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y más trabajo para todos los argentinos”.