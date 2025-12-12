12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno nacional redujo las retenciones al campo: cómo quedaron las nuevas alícuotas

El Gobierno nacional publicó el decreto que reduce retenciones a granos y subproductos. Economía aseguró que la medida busca mejorar la competitividad del agro.

El Gobierno nacional redujo las retenciones al campo: cómo quedaron las nuevas alícuotas

El Gobierno nacional redujo las retenciones al campo: cómo quedaron las nuevas alícuotas

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional oficializó este viernes la baja de las retenciones permanentes a los granos y sus subproductos. La medida quedó publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 877/2025. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la decisión del Ejecutivo en su cuenta de X.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, expresó el ministro.

Lee además
Punto por punto: qué dice el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional.
Enviado al Congreso

Punto por punto: qué dice el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional
Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo
FLEXIBILIZACIÓN

Reforma laboral: qué cambios propone el nuevo modelo de modernización del trabajo
image.png
Es oficial la baja de retenciones al campo que días atrás anunció Luis Caputo.

Es oficial la baja de retenciones al campo que días atrás anunció Luis Caputo.

Cómo quedaron las retenciones al campo

Las alícuotas se reducen de la siguiente manera:

  • Soja: de 26% a 24%
  • Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%
  • Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%
  • Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%
  • Girasol: de 5,5% a 4,5%

Según un comunicado enviado a la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Agricultura sostuvo: “Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.

Asimismo, el organismo agregó: “De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y más trabajo para todos los argentinos”.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo dijo que la CGT critica la reforma laboral para no quedar como antitrabajadora

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia: qué dijo

Reforma laboral: qué es el banco de horas y cómo impactaría en la jornada de los trabajadores

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con eje en el Presupuesto y la reforma laboral

Seis de cada diez argentinos respaldan la reforma laboral de Javier Milei

Más cambios en el Gobierno nacional: quién es Cristian Auguadra, el nuevo titular de la SIDE

Nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: cuánto se cobrará desde noviembre 2025 hasta agosto 2026

Qué es AlertAR, el sistema que en caso de un sismo y otras catástrofes enviará mensajes a celulares

LO QUE SE LEE AHORA
Frenan una mina en Malargüe tras detectarse fallas críticas durante una inspección
ENERGÍA Y AMBIENTE

La Policía Ambiental Minera ordenó el cese de una cantera por graves irregularidades

Las Más Leídas

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Las economías regionales siguen siendo un sector que no logra sacar la cabeza
Semáforo productivo

Economías regionales: recuperación desigual mientras crecen las tensiones estructurales según Coninagro

Por Marcelo López Álvarez
Elección clave en la UCR: el partido renueva autoridades y define su vínculo con Milei.
ELECCIÓN CLAVE

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Nació un pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato.
conservación

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos del nuevo pichón

Por Sitio Andino Sociedad