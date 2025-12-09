Luis Caputo anunció una nueva baja de retenciones para el campo argentino

Por Sitio Andino Economía







El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para distintas cadenas de producción agropecuaria. "Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Mieli. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible", expresó el ministro a través de su cuenta de X.

El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la competitividad de la agroindustria y reforzar el rol del campo como motor de la economía argentina, responsable de cerca del 60% de las exportaciones nacionales.

harina de soja - 406078 Caputo aseguró que para Javier Milei eliminar las retenciones siempre ha sido prioridad. Cómo quedaron las alícuotas Caputo indicó que las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%

de 26% a 24% Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

de 24,5% a 22,5% Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

de 9,5% a 7,5% Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

de 9,5% a 8,5% Girasol: de 5,5% a 4,5% El ministro puso el foco en el impacto que el régimen de retenciones tiene sobre el sector agroindustrial, al mencionar que la baja “busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. Con este argumento, Caputo justificó la reducción fiscal como una medida para impulsar la producción nacional.

Embed IMPORTANTE!

Nueva reducción de impuestos a las exportaciones para el campo.





Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y… — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 9, 2025 “De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, expresó.