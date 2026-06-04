Nueva línea de financiamiento para el agro: qué ofrece y quiénes pueden acceder

En el marco de Agroactiva 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó la puesta en marcha de una nueva herramienta de financiamiento , a través de una campaña especial de leasing impulsada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), destinada a modernizar y ampliar la capacidad de transporte del sector agropecuario.

La propuesta contempla una tasa fija en pesos desde el 19,45% y permite financiar hasta el 100% de la compra de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios.

Financiamiento y beneficios impositivos

La línea incorpora los beneficios impositivos propios del leasing, entre ellos la posibilidad de deducir las cuotas del Impuesto a las Ganancias y diferir el pago del IVA durante todo el plazo del financiamiento.

El crédito puede tomarse en pesos o en dólares y ofrece un plazo de hasta tres años. Está dirigido a productores y empresas PyME, con un monto mínimo de $80 millones y un máximo de $6.500 millones por solicitante.

Opciones para distintos sectores productivos

Los interesados podrán acercarse al stand N° 276B de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca durante Agroactiva, donde el BICE cuenta con un espacio propio para brindar información sobre esta herramienta y otras alternativas de financiamiento para el sector.

Entre ellas se encuentran los créditos en valor producto destinados a actividades agrícolas y ganaderas. En el caso del sector sojero y ganadero, las cuotas se fijan en kilos de novillo y están orientadas al financiamiento de capital de trabajo para recría y engorde, así como para la compra de terneras y vaquillonas destinadas a ampliar el stock.

tractor.jpg El programa fue impulsado a través del BICE. Imagen ilustrativa

La propuesta también alcanza a los tambos, mediante créditos cuyas cuotas se expresan en litros de leche. Estos fondos pueden utilizarse para la adquisición de robots de ordeñe, sistemas rotativos, automatización y otras inversiones vinculadas a la actividad.

Por su parte, los productores porcinos pueden acceder a créditos expresados en kilos capón, destinados a inversiones en genética, infraestructura y equipamiento.