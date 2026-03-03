Las ventas de autos usados cayeron 12,6% en febrero: qué advierten las concesionarias

Las ventas de autos usados retrocedieron en febrero y desde el sector advierten que, sin una reactivación del crédito, el mercado podría seguir esta tendencia. Los concesionarios piden mejores condiciones de financiación para evitar que la caída se profundice en los próximos meses.

De acuerdo a la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , en febrero se vendieron 130.229 vehículos usados , lo que representa una baja del 12,60% interanual frente a las 149.004 unidades vendidas en el mismo mes del año pasado. En la comparación con enero de este año (153.070 unidades), la caída fue aún mayor: -14,92% .

Otro dato que revela el informe es que en el primer bimestre se vendieron 283.299 unidades , un descenso del 11,20% respecto de igual período de 2025, cuando se habían transferido 319.040 vehículos.

Alejandro Lamas, secretario de la entidad, señaló que “ finalizó febrero y las ventas por segundo mes consecutivo muestran una baja interanual”.

“Si bien estamos en el mes más flojo de ventas del año, creemos que factores como una financiación más adecuada sería muy importante para favorecer un mercado más dinámico”, expresó.

Lamas agregó que “un relevamiento realizado en todo el país muestra que esta baja es generalizada, incluso en provincias que vienen con un ritmo sostenido de ventas”, y aclaró que los volúmenes del primer bimestre de 2025 habían sido “atípicos”. De todos modos, aseguró:

Somos optimistas para la recuperación en los próximos meses, encontrándonos ante un mercado de oferta con mucha más variedad de productos. Somos optimistas para la recuperación en los próximos meses, encontrándonos ante un mercado de oferta con mucha más variedad de productos.

Provincias con mayor caída (enero-febrero 2026 vs. 2025)

Las bajas más pronunciadas se registraron en:

Misiones: -21,35%

-21,35% La Rioja: -19,53%

-19,53% Santa Cruz: -17,79%

-17,79% Formosa: -17,74%

-17,74% Salta: -17,55%

La provincia de Mendoza (-4,55) se ubicó entre las que menos caídas tuvo, junto a Santiago del Estero (-3,52) y San Juan (-6,61%).

Autos usados - 154072 Mendoza tuvo menos caída con respecto a otras provincias del país.

Los 10 autos usados más vendidos en febrero

Según la CCA estos fueron los autos más vendidos:

VW Gol y Trend: 7.311

Toyota Hilux: 5.078

Chevrolet Corsa y Classic: 3.703

VW Amarok: 3.507

Ford Ranger: 3.502

Ford EcoSport: 2.856

Toyota Corolla: 2.826

Peugeot 208: 2.577

Fiat Palio: 2.497

Ford Ka: 2.444

El sector coincide en que el comportamiento de los próximos meses dependerá, en gran medida, de una reactivación del crédito y de la capacidad de sostener la capacidad de consumo en un contexto donde la demanda baja.