Las ventas de autos usados cayeron 12,6% en febrero: qué advierten las concesionarias

Las ventas de autos usados retrocedieron en febrero y desde el sector advierten que, sin una reactivación del crédito, el mercado podría seguir esta tendencia. Los concesionarios piden mejores condiciones de financiación para evitar que la caída se profundice en los próximos meses.
De acuerdo a la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en febrero se vendieron 130.229 vehículos usados, lo que representa una baja del 12,60% interanual frente a las 149.004 unidades vendidas en el mismo mes del año pasado. En la comparación con enero de este año (153.070 unidades), la caída fue aún mayor: -14,92%.
Otro dato que revela el informe es que en el primer bimestre se vendieron 283.299 unidades, un descenso del 11,20% respecto de igual período de 2025, cuando se habían transferido 319.040 vehículos.
La entidad reclama financiación
Alejandro Lamas, secretario de la entidad, señaló que “finalizó febrero y las ventas por segundo mes consecutivo muestran una baja interanual”.
“Si bien estamos en el mes más flojo de ventas del año, creemos que factores como una financiación más adecuada sería muy importante para favorecer un mercado más dinámico”, expresó.
Lamas agregó que “un relevamiento realizado en todo el país muestra que esta baja es generalizada, incluso en provincias que vienen con un ritmo sostenido de ventas”, y aclaró que los volúmenes del primer bimestre de 2025 habían sido “atípicos”. De todos modos, aseguró:
Somos optimistas para la recuperación en los próximos meses, encontrándonos ante un mercado de oferta con mucha más variedad de productos.
Provincias con mayor caída (enero-febrero 2026 vs. 2025)
Las bajas más pronunciadas se registraron en:
Misiones: -21,35%
La Rioja: -19,53%
Santa Cruz: -17,79%
Formosa: -17,74%
Salta: -17,55%
La provincia de Mendoza (-4,55) se ubicó entre las que menos caídas tuvo, junto a Santiago del Estero (-3,52) y San Juan (-6,61%).
Los 10 autos usados más vendidos en febrero
Según la CCA estos fueron los autos más vendidos:
VW Gol y Trend: 7.311
Toyota Hilux: 5.078
Chevrolet Corsa y Classic: 3.703
VW Amarok: 3.507
Ford Ranger: 3.502
Ford EcoSport: 2.856
Toyota Corolla: 2.826
Peugeot 208: 2.577
Fiat Palio: 2.497
Ford Ka: 2.444
El sector coincide en que el comportamiento de los próximos meses dependerá, en gran medida, de una reactivación del crédito y de la capacidad de sostener la capacidad de consumo en un contexto donde la demanda baja.