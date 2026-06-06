6 de junio de 2026
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YPF avanza con la venta de Metrogas y cinco grupos siguen en carrera

YPF avanza con la venta de Metrogas: cinco grupos, entre ellos José Luis Manzano, avanzan en la puja por la principal distribuidora de gas del país

YPF busca acelerar la venta del 70% del paquete accionario de Metrogas.

YPF busca acelerar la venta del 70% del paquete accionario de Metrogas.

Por Sitio Andino Economía

La venta del paquete accionario mayoritario de Metrogas entró en su fase decisiva. De los nueve grupos que presentaron ofertas iniciales por el 70% que YPF busca desinvertir, cinco superaron el primer filtro y accedieron a la etapa de due diligence (el proceso de auditoría mediante el cual los interesados examinan en detalle los estados contables y los activos de la compañía). Las visitas a las instalaciones se desarrollan entre esta semana y la próxima, y el plazo para presentar las ofertas económicas vence a fines de junio.

Está en disputa el control de la principal distribuidora de gas natural del país, que abastece a 2,5 millones de usuarios y concentra cerca del 28% del mercado nacional. El bloque accionario en cuestión (el 70% del capital) podría valer 560 millones de dólares dentro de una valuación total cercana a los 800 millones. El proceso de selección de compradores y auditoría de los mismos es conducido por el banco Citi.

La estructura accionaria y las condiciones de la operación

La operación no es directa. Quien adquiera ese bloque deberá contar con el respaldo financiero necesario para lanzar una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital. Hoy, además del 70% en manos de YPF, el resto se distribuye entre Integra Gas Distribution LLC (vinculada al empresario José Luis Manzano) con el 9,23%, la Anses con aproximadamente el 8%, y un 13% que cotiza en bolsa.

Los cinco aspirantes

Los grupos que avanzaron combinan capital local, fondos internacionales y trayectorias sectoriales diversas.

Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país, controlada por Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y el banquero Eduardo Escasany, se presenta en sociedad con Ecogas, distribuidora de gas cuyo grupo de control integran los mismos Reca junto a Ronaldo Strazzolini y Gonzalo Pérès Moore. La empresa atraviesa un proceso de diversificación que la llevó a ingresar a Vaca Muerta, avanzar en proyectos mineros de litio, oro y plata, y proyectar lo que sería el mayor aserradero del mundo en la provincia de Corrientes. La incorporación de Metrogas encajaría en su estrategia de expansión hacia la cadena completa del negocio energético.

Neuss Capital, dirigida por Germán Neuss, participa en consorcio con dos socios internacionales: Mubadala Capital, brazo inversor del fondo soberano de Abu Dhabi con activos por unos 330.000 millones de dólares y presencia en más de cincuenta países, y la española SIA Capital, liderada por Javier López Madrid. Los hermanos de Germán (Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo) aportan conocimiento del mercado local y trayectoria en sectores regulados. En los últimos dos años participaron en la compra de las distribuidoras eléctricas EDET y Ejesa, la transportista Litsa y las centrales hidroeléctricas Potrerillos, Alicurá y Cerros Colorados.

José Luis Manzano, que recientemente cerró la adquisición de Shell en la Argentina, ya detenta el 9,23% del capital de Metrogas a través de Integra Gas Distribution, busca el control de la compañía mediante su vehículo inversor Andina. Esta empresa integra también el capital accionario de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edemsa. En la primera ronda de intento de YPF de desprenderse de Metrogas, Manzano ofertó 300 millones de dólares y quedó muy lejos de las pretensiones de YPF.

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José Luis Manzano uno de los que busca quedarse con las acciones de Metrogas que pone en venta YPF

José Luis Manzano uno de los que busca quedarse con las acciones de Metrogas que pone en venta YPF

El cuarto grupo es MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, con actividad en los sectores agropecuario y energético. La compañía es uno de los principales generadores de electricidad del país (tercero en capacidad instalada total y segundo en capacidad de origen renovable), con cinco parques solares y la central hidroeléctrica El Chocón-Arroyito.

Si bien no está confirmado oficialmente, habría un quinto oferente que sería el Grupo Pierri, del empresario y ex diputado justicialista Alberto Pierri, propietario de Telecentro, entre otros emprendimientos, pero que quedaría lejos en la disputa por su falta de expertise en los negocios energéticos.

El condicionante regulatorio

La licencia de Metrogas vence en diciembre de 2027, tras 35 años de concesión. La normativa original contemplaba una prórroga de diez años, pero la Ley Bases amplió ese horizonte a veinte. En mayo de 2025 se realizó la audiencia pública para debatir la extensión. El Enargas ya elevó su recomendación al Poder Ejecutivo, que tiene la última palabra. La resolución, sin embargo, aún no llegó.

Para los potenciales compradores, la definición que el gobierno aún no firma es central, ya que impacta directamente sobre la previsibilidad de ingresos y, por tanto, sobre la valoración del activo. En el sector circula además otra versión: la extensión efectiva por veinte años recién podría concretarse en diciembre de 2028, cuando vencen los contratos del Plan Gas. Ese es también el plazo legal que tiene YPF para completar la desinversión.

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