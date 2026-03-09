Tragedia en el Acceso Sur: el conductor que mató a un policía y un preventor irá a juicio

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio

El caso por la muerte de un policía de Mendoza y un preventor municipal ocurrida en 2024 tuvo un nuevo giro judicial este lunes . La Justicia rechazó los planteos de la defensa del conductor acusado de atropellar y matar a ambos agentes en el Acceso Sur . La causa fue elevada a juicio .

La decisión fue tomada tras una audiencia realizada en el Fuero Penal Colegiado del Polo Judicial Penal , donde se analizaron los pedidos presentados por la defensa de Hugo Martín Rodríguez Cáceres , el conductor imputado por el doble homicidio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal , la jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio y también el planteo de sobreseimiento presentado por el abogado defensor Pablo Cazabán .

Con esta resolución, el expediente avanzará hacia la etapa de juicio oral , donde se analizarán las responsabilidades del acusado en el hecho que conmocionó a Mendoza.

Rodríguez Cáceres está imputado por homicidio con dolo eventual en concurso real, un delito que contempla penas que pueden llegar hasta los 50 años de prisión.

El trágico hecho que conmocionó a Mendoza

El hecho ocurrió la noche del viernes 3 de mayo de 2024, una jornada que quedó marcada como uno de los episodios viales más trágicos de los últimos años en la provincia.

De acuerdo con la investigación, Rodríguez Cáceres, sommelier de profesión, conducía por el Acceso Sur con 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cinco veces el límite permitido.

En esas circunstancias, atropelló a un policía y a un agente de tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz que se encontraban trabajando en un operativo vial.

Cómo ocurrió el siniestro vial en Acceso Sur

La reconstrucción del hecho indicó que el siniestro ocurrió minutos antes de las 23, en la lateral Este del Acceso Sur, a la altura de calle Sarmiento, en Godoy Cruz. En ese sector, policías y preventores municipales realizaban un desvío de tránsito debido a un accidente que había ocurrido a pocos metros.

accidente vial Un conductor borracho chocó y mató a un preventor en el Acceso Sur

En medio del operativo, una camioneta Ford EcoSport roja (dominio ERF309) apareció a altísima velocidad y embistió violentamente a dos de los agentes que se encontraban trabajando en la calzada.

Las víctimas

Como consecuencia del impacto, Santiago David Velázquez (23), preventor de tránsito municipal, murió en el acto. En tanto, el oficial principal de la Policía de Mendoza, Leonardo Exequiel Alarcón (35), sufrió heridas gravísimas y fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

Durante la madrugada, los médicos debieron amputarle la pierna derecha debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció cerca de las 6.30.

Tensión y conmoción tras el choque

Tras el siniestro, Rodríguez Cáceres fue resguardado por efectivos policiales y trasladado a una comisaría de Godoy Cruz, ya que vecinos y testigos intentaron agredirlo en el lugar del hecho.

Mientras tanto, ambulancias, móviles policiales y personal de emergencias trabajaron en la escena para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

El oficial Alarcón fue trasladado al hospital bajo un operativo especial, con patrulleros que abrían paso por el Acceso Sur para acelerar su llegada al centro asistencial.

El conductor, Hugo Martín Rodríguez Cáceres (44), domiciliado en Tunuyán, quedó detenido a disposición de la fiscalía de tránsito desde el momento del hecho.

Con la reciente decisión judicial, el caso avanzará hacia el juicio oral, donde se definirá la responsabilidad penal del acusado por la muerte de los dos agentes durante el operativo vial.