Reforma laboral en marcha: el BCRA fijó la tasa para actualizar indemnizaciones en juicios laborales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la metodología para actualizar los créditos derivados de juicios laborales, en cumplimiento con la reciente reglamentación de la Ley 27.802. La medida busca reducir la incertidumbre en las liquidaciones judiciales y evitar las sucesivas capitalizaciones de intereses que venían generando controversias en los fallos.

La tasa definida por el organismo se denomina formalmente “Tasa Pasiva (Ley 27.802, art. 55, inc. a)” y será utilizada para actualizar las indemnizaciones por despido establecidas en juicios laborales.

En términos técnicos, se trata del promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días . El BCRA publica esta serie de manera diaria para que pueda utilizarse en las liquidaciones judiciales.

La tasa de referencia es una tasa pasiva , calculada a partir del promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

El BCRA aplica sobre este indicador un cómputo compuesto. A diferencia del cálculo simple -en el que los intereses no generan nuevos intereses-, el sistema del organismo utiliza la tasa efectiva diaria acumulada, cuya serie estadística se publica todos los días.

Además, el artículo 55 de la reforma laboral establece límites para evitar distorsiones en el resultado de la actualización:

Techo: el monto resultante no puede superar la actualización por CER + 3% anual.

Piso: el monto no puede ser inferior al 67% del ajuste por CER + 3% anual.

Cómo se aplica la nueva tasa

Aunque la reglamentación es reciente, el BCRA utiliza una serie técnica que se remonta al 3 de junio de 1993. Esto permite aplicar la fórmula incluso a deudas originadas hace muchos años, utilizando una base estadística uniforme.

La normativa también distingue la aplicación según el estado de los procesos judiciales:

Juicios ya iniciados: la reforma laboral establece que esta metodología se aplica a los procesos laborales pendientes al momento de su promulgación. En estos casos, las liquidaciones que aún no estén firmes deberán adecuarse a los nuevos parámetros de tasa pasiva con tope vinculado al CER.

Nuevos juicios: todos los reclamos iniciados a partir de la vigencia de la reforma se regirán directamente por este esquema de actualización.

Calculadora de intereses para créditos laborales

Además, el Banco Central lanzó en su sitio web una Calculadora de Intereses para Créditos Laborales Judicializados.

Para utilizar la herramienta se deben ingresar únicamente dos datos:

Fecha de inicio: día en que la deuda se volvió exigible.

día en que la deuda se volvió exigible. Fecha de cierre: día en que se realiza la liquidación.

La calculadora arroja automáticamente el valor actualizado por la tasa pasiva y lo compara con el “techo” (CER + 3%) y el “piso” (67% de CER + 3%), lo que permite que abogados o peritos identifiquen el monto legal correspondiente.