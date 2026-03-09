Vitivinicultura: Peñaflor rechaza versiones sobre crisis financiera y ratifica su liderazgo exportador

En un contexto complejo para la vitivinicultura argentina , marcado por tensiones macroeconómicas , variaciones en el consumo y una fuerte competencia en los mercados internacionales , y después de una mañana caliente por versiones periodísticas , el Grupo Peñaflor salió al cruce de versiones que sugerían una crisis financiera en la compañía.

Fuentes de la empresa, considerada la principal productora de vinos del país y una de las diez mayores del mundo , consultadas por Sitio Andino , aseguraron que mantiene una situación económica sólida y que continúa operando con normalidad en toda su cadena de pagos .

Con exportaciones anuales cercanas a los 200 millones de dólares y presencia comercial en más de 95 países , el grupo se consolidó en las últimas décadas como el principal exportador argentino de vino embotellado . Su liderazgo también se expresa en el segmento del Malbec , variedad emblemática de la vitivinicultura nacional , donde la firma ocupa el primer lugar entre los productores a escala global .

Desde la empresa desmintieron absolutamente las publicaciones periodísticas sin fuentes ni datos concretos y afirmaron que no atraviesan problemas financieros ni han generado interrupciones en la cadena de pagos , un punto particularmente sensible en una actividad donde la relación con productores, proveedores y entidades financieras resulta clave para el funcionamiento del sistema productivo .

image La bodega Centenario -Trapiche del grupo Peñaflor uno de los símbolos de la historia de la vitivinicultura mendocina

Compromisos cumplidos

Según señalaron desde el grupo, todos los compromisos asumidos con productores de uva, proveedores, instituciones financieras y colaboradores se están cumpliendo con normalidad. Asimismo, indicaron desconocer el origen de determinados datos y análisis que circularon en los últimos días y que no citan fuentes verificables, así como también rechazaron cualquier intento de asociar la situación de la compañía con escenarios de concurso preventivo u otros procesos de reestructuración empresarial.

Las fuentes consultadas aseguraron que su estructura financiera se mantiene dentro de los parámetros habituales para una compañía de gran escala y con fuerte inserción internacional. En ese sentido, destacan que la combinación de ingresos tanto en moneda local como en divisas constituye un elemento central para gestionar las condiciones desafiantes que enfrenta actualmente la vitivinicultura argentina, un sector fuertemente expuesto a las fluctuaciones cambiarias y a la dinámica de los mercados externos.

Vitivinicultura y diversificación de mercados

Otro factor relevante en la estrategia del grupo es la diversificación de mercados. La presencia en más de noventa países permite distribuir riesgos y sostener volúmenes de exportación incluso en contextos internacionales cambiantes. Este posicionamiento global se apoya, además, en una amplia escala operativa que abarca distintas regiones productivas y una cartera de marcas con fuerte reconocimiento en el mercado.

Plan de inversiones y estrategia de largo plazo

Desde la empresa también subrayaron que continúan avanzando con su planificación de largo plazo sin modificaciones en el rumbo estratégico. En ese marco, el plan de inversiones incluye proyectos en Mendoza orientados a ampliar y modernizar la capacidad operativa, así como también a fortalecer el alcance de las operaciones comerciales en los mercados internacionales.

La apuesta por la expansión y la mejora de la infraestructura productiva responde, según la compañía, a la necesidad de consolidar su liderazgo en un sector que atraviesa una etapa de transformación, marcada por cambios en los hábitos de consumo, exigencias crecientes en materia de calidad y sostenibilidad, y una competencia cada vez más intensa entre los grandes productores mundiales.