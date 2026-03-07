7 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Desarrollo productivo

Lavalle y COVIAR trabajarán juntos para fortalecer la vitivinicultura local

El municipio de Lavalle y la Corporación Vitivinícola Argentina COVIAR impulsarán proyectos para productores y elaboradores artesanales.

Acuerdo firmado entre el Municipio de Lavalle y la Coviar.

Acuerdo firmado entre el Municipio de Lavalle y la Coviar.

El acuerdo entre el intendente Edgardo González y el flamante presidente de Coviar, Fabián Ruggeri, establecerá una agenda de trabajo conjunta durante los próximos dos años, destinada a acompañar a productores, elaboradores artesanales, jóvenes y actores vinculados al turismo del vino.

Lee además
Para la reina de Lavalle, la preparación y el compromiso valen mucho más que una cara bonita. video
El Back de Vendimia

Para la reina de Lavalle, la preparación y el compromiso valen mucho más que una cara bonita
multitudinario cierre del festival del cosechador en lavalle: folklore, artistas y tradicion
Edición 32º

Multitudinario cierre del Festival del Cosechador en Lavalle: folklore, artistas y tradición

Que prevé el acuerdo entre Lavalle y la Coviar

El convenio prevé acciones para fortalecer la vitivinicultura local mediante la búsqueda de financiamiento, el desarrollo de proyectos productivos y la promoción de oportunidades de exportación. Además, se impulsará el enoturismo en el departamento con capacitaciones e intercambio de información, junto con instancias formativas técnicas sobre manejo de plagas, eficiencia energética, energías alternativas y uso responsable del agua.

image

El Municipio de Lavalle continúa un trabajo de décadas en el acompañamiento a productores, a través del fortalecimiento de la Asociación de Elaboradores de Vino Casero y Artesanal, los eventos consolidados como el Seminario y Concurso Latinoamericano de Vinos Caseros y Artesanales. También se apoya a los productores en exposiciones, ferias y distintos stands en eventos turísticos y económicos abriendo espacios de comercialización.

Además, el Municipio, a través de su oficina del INV, brinda asesoramiento y asistencia en la gestión de trámites a productores en el inicio de cosecha, final de cosecha, en la presentación de etiquetas y recepción de muestra para su respectivo análisis. También, en las solicitudes de fajas de seguridad para el fraccionamiento, las autorizaciones para la implantación de variedad tintoreras, trámites de tarjeta del viñatero y obleas para cosecha. La comuna lavallina permite la agilización de trámites y así poder cumplir con las recepciones que se realicen en la oficina.

En síntesis, un trabajo articulado para una actividad que busca potenciar la productividad de Lavalle.

Temas
Seguí leyendo

Lavalle apuesta al melón: jornada clave para impulsar su identidad

Grave incendio en una fábrica de muebles en Lavalle

Bendición de los Frutos: Mendoza inició el camino oficial a la Fiesta de la Vendimia 2026

General Alvear llevó su agenda productiva al Paseo Federal en el marco de la Vendimia 2026

Lavalle inauguró una nueva escuela técnica que apuesta a la innovación y el empleo

San Rafael extiende su Plan de Asfalto y mejora la movilidad en la zona Sur

La causa por abigeato de esta semana en Malargüe sumó más detenidos

Más de una semana dedicada a la salud de la mujer en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
Casos recurrentes de abigeato en Malargüe.
También está involucrado un menor

La causa por abigeato de esta semana en Malargüe sumó más detenidos

Las Más Leídas

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza
El clima

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

La vicepresidenta recorrió fincas en el Valle de Uco.
Vendimia 2026

Qué hizo y con quién estuvo Victoria Villarruel en su primer día en Mendoza

La lluvia estropeó la agenda vendimial. video
Oficial

La lluvia obligó a postergar el acto central de la Vendimia 2026: cuándo será ahora y cómo sigue el calendario

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, bajo lluvias intensas y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita