7 de marzo de 2026
{}
El clima

Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con lluvias intensas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Por Sitio Andino

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 7 de marzo una jornada donde en el Oeste y Gran Mendoza, habrá lloviznas débiles matinales. Desde las 15, la convección se extiende al Valle de Uco.

sabado 7

Según el organismo, las precipitaciones más intensas comenzarían hacia las 20 en el Oeste del Gran Mendoza (zona Potrerillos y Luján), y se extenderán luego al Valle de Uco y Malargüe. Desde las 22, se incrementarán las precipitaciones en Gran Mendoza, Valle de Uco y precordillera Sur. No se descarta caída de granizo, especialmente en Luján, Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y posteriormente en la zona Sur.

sabado

Temperaturas promedio en el llano en Mendoza

  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 16°C.
  • Mínima (resto de la Provincia): 18°C.
  • Máxima provincial promedio: 27°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 8 de marzo: Parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura. Máxima 27 ºC | Mínima: 12 ºC.
  • Lunes 9 de marzo: Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 28 ºC | Mínima: 11 ºC.
  • Martes 10 de marzo: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 30 ºC | Mínima: 14 ºC.
