Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 7 de marzo una jornada donde en el Oeste y Gran Mendoza, habrá lloviznas débiles matinales. Desde las 15, la convección se extiende al Valle de Uco.

sabado 7

Según el organismo, las precipitaciones más intensas comenzarían hacia las 20 en el Oeste del Gran Mendoza (zona Potrerillos y Luján), y se extenderán luego al Valle de Uco y Malargüe. Desde las 22, se incrementarán las precipitaciones en Gran Mendoza, Valle de Uco y precordillera Sur. No se descarta caída de granizo, especialmente en Luján, Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y posteriormente en la zona Sur.