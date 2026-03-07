Lluvias y granizo, el pronóstico del tiempo para este sábado 7 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este sábado 7 de marzo una jornada donde en el Oeste y Gran Mendoza, habrá lloviznas débiles matinales. Desde las 15, la convección se extiende al Valle de Uco.
Según el organismo, las precipitaciones más intensas comenzarían hacia las 20 en el Oeste del Gran Mendoza (zona Potrerillos y Luján), y se extenderán luego al Valle de Uco y Malargüe. Desde las 22, se incrementarán las precipitaciones en Gran Mendoza, Valle de Uco y precordillera Sur. No se descarta caída de granizo, especialmente en Luján, Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y posteriormente en la zona Sur.