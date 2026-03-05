Cómo estará el tiempo en Mendoza durante el aniversario de la Arístides Villanueva

Miles de personas volverán a encontrarse este jueves 5 de marzo en una de las celebraciones más convocantes de la Capital : el octavo aniversario de la calle Arístides Villanueva . Mientras los escenarios se preparan para recibir a sus artistas, hay un protagonista silencioso que también genera expectativa: el tiempo en Mendoza .

De acuerdo con los distintos organismos meteorológicos, la jornada estará marcada por un panorama que obliga a quienes planean asistir al festejo a prestar atención al pronóstico y tomar precauciones.

Para tener en cuenta ¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

El clima Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves 5 de marzo en Mendoza

Según el pronóstico de Defensa Civil , durante el jueves 5 de marzo se espera cielo mayormente nublado en el Valle de Uco , gran parte del Gran Mendoza y la zona Este , mientras que en el Sur provincial la cobertura nubosa sería menor.

La actividad convectiva podría comenzar durante la tarde, alrededor de las 16, especialmente en sectores del Oeste del Valle de Uco y del Oeste del Gran Mendoza . Con el correr de las horas, las precipitaciones tenderían a extenderse hacia el Este provincial , incluyendo departamentos como La Paz y Santa Rosa .

aristides aniversario 2026 2 Este jueves 5 de marzo, desde las 17 horas, la Arístides Villanueva se llenará de color, música y propuestas para mendocinos y turistas. Foto: web

Aunque se prevén lluvias aisladas, los modelos meteorológicos coinciden en que no se esperan tormentas intensas ni caída de granizo, un dato que trae cierta tranquilidad para quienes asistirán al evento masivo en la avenida Arístides Villanueva.

Las temperaturas en Mendoza también mostrarán una marcada moderación respecto de los días anteriores. En el llano se espera:

Temperatura mínima en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco: alrededor de 14°C

alrededor de 14°C Mínima en el resto de la provincia: cerca de 18°C

cerca de 18°C Máxima promedio provincial: cerca de 25°C

Un aniversario que convoca a miles en la Arístides Villanueva

A pesar de la inestabilidad meteorológica, la expectativa por el aniversario de la Arístides Villanueva sigue creciendo. La celebración comenzará a las 17 horas y transformará la emblemática avenida en un corredor cultural a cielo abierto con dos escenarios, entrada gratuita y una grilla que combina rock, pop y música electrónica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ulpiano Suarez (@ulpiano.suarez)

En el escenario Andes Origen, el plato fuerte será Conociendo Rusia, el proyecto liderado por Mateo Sujatovich, una de las figuras más influyentes del pop rock argentino actual. La jornada comenzará con bandas mendocinas como Demorados, seguirá con la cantante Esperanzah y cerrará con el set de DJ Aka Delicia.

En paralelo, el escenario Sernova ofrecerá una experiencia dedicada a la música electrónica. Abrirá la DJ mendocina Valentina Chaves, luego llegará el proyecto Puna, que fusiona sonidos autóctonos con bases electrónicas, y el cierre estará a cargo de Ezequiel Arias, uno de los DJs argentinos con mayor proyección internacional.

Así, entre cielo nublado, música en vivo y miles de personas recorriendo la avenida, la Arístides Villanueva volverá a latir como uno de los epicentros culturales previos a la Vendimia mendocina