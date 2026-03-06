6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Nublado, el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de marzo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones aisladas por sectores. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Nublado, el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de marzo en Mendoza
Nublado, el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de marzo en Mendoza Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 6 de marzo una jornada con brisa desde las 14 horas hasta las 23 principalmente en las zonas Este y Sur.

El día amanecerá seminublado en el Valle de Uco. Asimismo, habrá probabilidad de lluvias débiles, especialmente en la franja Oeste provincial desde las 12, y se mantiene la inestabilidad en esa zona. Hacia la noche, posible continuidad de lluvias débiles en el Oeste del Gran Mendoza. El cielo mayormente nublado toda la jornada, con precipitaciones aisladas por sectores.

Lee además
¿se suspende el aniversario de la aristides?: como estara el clima en mendoza este jueves
¿Hay que llevar paraguas?

¿Se suspende el aniversario de la Arístides?: cómo estará el clima en Mendoza este jueves
Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves 5 de marzo en Mendoza

Temperaturas promedio en el llano

  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 14°C.
  • Mínima (resto de la Provincia): 17°C.
  • Máxima provincial promedio: 26°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Sábado 7 de marzo: Desde temprano, desarrollo de convección en el Oeste y Gran Mendoza, con lloviznas débiles matinales. Desde las 15, la convección se extiende al Valle de Uco. Las precipitaciones más intensas comenzarían hacia las 20 en el Oeste del Gran Mendoza (zona Potrerillos y Luján), y se extenderán luego al Valle de Uco y Malargüe. Desde las 22, se incrementarán las precipitaciones en Gran Mendoza, Valle de Uco y precordillera Sur. No se descarta caída de granizo, especialmente en Luján, Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y posteriormente en la zona Sur. Máxima 27 ºC | 14 ºC.
  • Domingo 8 de marzo: Parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura. Máxima 27 ºC | Mínima: 12 ºC.
  • Lunes 9 de marzo: Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 28 ºC | Mínima: 11 ºC.
  • Martes 10 de marzo: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 30 ºC | Mínima: 14 ºC.
Temas
Seguí leyendo

¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 3 de marzo en Mendoza

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 1 de marzo en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza

Viento Zonda y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

Ascenso de la temperatura y posibilidad de tormentas, el pronóstico para este jueves en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El show de Conociendo Rusia ofreció un show potente y cargado de emoción
Fue una fiesta

En fotos: la calle Arístides fue una fiesta y miles de personas celebraron su octavo aniversario

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $3.550 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo millonario de $3.550 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

¿Se suspende el aniversario de la Arístides?: cómo estará el clima en Mendoza este jueves
¿Hay que llevar paraguas?

¿Se suspende el aniversario de la Arístides?: cómo estará el clima en Mendoza este jueves

Importante operativo de la Policía de Mendoza en Las Heras. 
investigación

Múltiples allanamientos en Las Heras con secuestro de droga y armas