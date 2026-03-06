Nublado, el pronóstico del tiempo para este viernes 6 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este viernes 6 de marzo una jornada con brisa desde las 14 horas hasta las 23 principalmente en las zonas Este y Sur.

El día amanecerá seminublado en el Valle de Uco. Asimismo, habrá probabilidad de lluvias débiles, especialmente en la franja Oeste provincial desde las 12, y se mantiene la inestabilidad en esa zona. Hacia la noche, posible continuidad de lluvias débiles en el Oeste del Gran Mendoza. El cielo mayormente nublado toda la jornada, con precipitaciones aisladas por sectores.