5 de marzo de 2026
{}
Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves 5 de marzo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con lluvias hacia la noche. Los detalles del pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Cristian Lozano
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este jueves 5 de marzo una jornada con viento leve desde el sur en toda la provincia desde la madrugada, con persistencia durante toda la jornada hasta las 22.

El día amanecerá nublado. Hay probabilidad de lluvias débiles en La Paz durante la madrugada. Durante el día, lluvias débiles en el sector Este, que se extienden hacia toda la zona Este. Hacia las 19, convección en el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extendería hacia todo el Gran Mendoza con lluvias débiles hacia la noche.

Temperaturas promedio en el llano

  • Mínima: 14°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco.
  • Mínima (resto de la provincia): 18°C.
  • Máxima promedio provincial: 25°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Viernes 6 de marzo: el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Habrá precipitaciones en cordillera. Máxima: 26 ºC | Mínima: 14 ºC.
  • Sábado 7 de marzo: a partir de las 20, posibilidad de precipitaciones en el Oeste del Gran Mendoza, que se extienden al resto del Gran Mendoza, con lluvias moderadas hacia la madrugada del domingo. Máxima 27 ºC | 14 ºC.
  • Domingo 8 de marzo: Parcialmente nublado con lluvias y tormentas, vientos moderados del sudeste, poco cambio de la temperatura. Máxima 27 ºC | Mínima: 12 ºC.
  • Lunes 9 de marzo: Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 28 ºC | Mínima: 11 ºC.
  • Martes 10 de marzo: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima 30 ºC | Mínima: 14 ºC.
