Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este jueves 5 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este jueves 5 de marzo una jornada con viento leve desde el sur en toda la provincia desde la madrugada, con persistencia durante toda la jornada hasta las 22.

El día amanecerá nublado. Hay probabilidad de lluvias débiles en La Paz durante la madrugada. Durante el día, lluvias débiles en el sector Este, que se extienden hacia toda la zona Este. Hacia las 19, convección en el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extendería hacia todo el Gran Mendoza con lluvias débiles hacia la noche.