Avanza la investigación

Imputaron al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras: qué resolvió la Justicia

Franco Adrián Correa fue imputado por la fiscalía de Homicidios tras el robo de un comerciante en Las Heras. Cómo continúa la investigación.

La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras

Foto: Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Tras analizar una serie de informes y pericias, la fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en el barrio Altos del Oeste, en Las Heras. La situación procesal del comerciante se presentaba como sumamente compleja, ya que desde un primer momento se evaluaba la posibilidad de un exceso en la legítima defensa.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, Franco Adrián Correa Robles fue imputado por el delito de homicidio simple en exceso de la legítima defensa y quedó en libertad.

En diálogo con Sitio Andino, el abogado defensor de Correa, Mauricio Tello confirmó que seguirán trabajando en la investigación para producir pruebas y profundizar en el hecho. "La prioridad era que Franco recuperara la libertad".

Acto seguido, Correa decidió perseguir al ladrón, a bordo de su camioneta. Hubo testigos que dijeron que el hombre estaba "casi desnudo", por lo rápido que ocurrió todo.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, galería
Correa decidió perseguir al ladrón, a bordo de su camioneta

Lo cierto es que el vecino persiguió al ladrón hasta que en el cruce de las calles Río Diamante y Los Horcones lo atropelló, provocándole la muerte.

Luego de esto, también según el mismo testigo, el vecino volvió a su casa, se vistió y regresó a la escena del hecho. Un policía confirmó esto y dijo "que la escena había sido alterada".

El ladrón había sido detenido hace dos semanas por otro robo

César Federico González tenía 34 años y contaba con varios antecedentes. En su haber contaba con imputaciones por robo agravado, robo simple, y tentativas de robos por escalamiento. Justamente por uno de estos intentos de hurtos, fue detenido el pasado 17 de febrero, en Las Heras. Al otro día recuperó la libertad.

robo bicicleta, seguido de homicidio las heras
César Federico González tenía 34 años y contaba con varios antecedentes

Incluso, fuentes policiales dijeron que el sujeto cuenta con al menos 50 ingresos a distintas comisarías por averiguación de antecedentes.

