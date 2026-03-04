Las Heras: espectacular rescate de una mujer que cayó al Cacique Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales 4 de marzo de 2026 - 13:20
Bomberos pertenecientes a la Policía de Mendoza lograron rescatar a una mujer de 39 años que minutos antes
había caído, se cree accidentalmente, al canal Cacique Guaymallén, cuando caminaba a orillas del cauce, a la altura de , según dijeron testigos. Las Heras
Participaron del operativo efectivos del
Bomberos del Cuartel Central, policías de la jurisdicción y otros rescatistas, quienes en cuestión de minutos desplegaron un importante operativo para salvarle la vida a la damnificada.
La víctima, de 39 años, cayó desde al menos tres metros de altura y de milagro no sufrió heridas de gravedad.
Importante operativo de la Policía de Mendoza para rescatar a una mujer en Las Heras
El hecho en cuestión ocurrió en la mañana de este miércoles, cuando la víctima caminaba por el borde del zanjón,
a la altura del barrio Ujemvi, en Las Heras.
Efectivos de la Policía de Mendoza, en pleno operativo rescate.
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Se cree que parte del terreno se desmoronó, y se generó un socavón que provocó su caída hacia el agua.
Al arribar al lugar, los bomberos constataron que
la fémina se encontraba a resguardo entre el sector derrumbado y una piedra, manifestando dolores leves.
Debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos desprendimientos, el personal
improvisó una superficie firme utilizando una escalera para garantizar condiciones seguras de trabajo.
Posteriormente, mediante técnicas de rescate vertical,
dos efectivos descendieron con cuerdas hasta donde se encontraba la mujer.
Tras asegurarla con arnés, chaleco y sistema de cuerdas, fue vinculada a uno de los rescatistas para realizar una extracción controlada.
El ascenso se efectuó de manera progresiva y coordinada: primero uno de los efectivos y luego
el segundo rescatista junto a la mujer, y completaron el operativo sin mayores complicaciones.