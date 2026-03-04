4 de marzo de 2026
Sitio Andino
operativo policial

Las Heras: espectacular rescate de una mujer que cayó al Cacique Guaymallén

Bomberos de la Policía de Mendoza le salvaron la vida a una mujer que cayó al canal Cacique Guaymallén, en Las Heras.

Importante rescate en el canal Cacique Guaymallén, a la altura de Las Heras.&nbsp;

Importante rescate en el canal Cacique Guaymallén, a la altura de Las Heras. 

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Bomberos pertenecientes a la Policía de Mendoza lograron rescatar a una mujer de 39 años que minutos antes había caído, se cree accidentalmente, al canal Cacique Guaymallén, cuando caminaba a orillas del cauce, a la altura de Las Heras, según dijeron testigos.

Participaron del operativo efectivos del Bomberos del Cuartel Central, policías de la jurisdicción y otros rescatistas, quienes en cuestión de minutos desplegaron un importante operativo para salvarle la vida a la damnificada.

La víctima, de 39 años, cayó desde al menos tres metros de altura y de milagro no sufrió heridas de gravedad.

Importante operativo de la Policía de Mendoza para rescatar a una mujer en Las Heras

El hecho en cuestión ocurrió en la mañana de este miércoles, cuando la víctima caminaba por el borde del zanjón, a la altura del barrio Ujemvi, en Las Heras.

Bomberos, Policía Mendoza, rescate, mujer, canal Cacique Guaymallén
Efectivos de la Policía de Mendoza, en pleno operativo rescate.

Efectivos de la Policía de Mendoza, en pleno operativo rescate.

Se cree que parte del terreno se desmoronó, y se generó un socavón que provocó su caída hacia el agua.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que la fémina se encontraba a resguardo entre el sector derrumbado y una piedra, manifestando dolores leves.

Debido a la inestabilidad del terreno y al riesgo de nuevos desprendimientos, el personal improvisó una superficie firme utilizando una escalera para garantizar condiciones seguras de trabajo.

Posteriormente, mediante técnicas de rescate vertical, dos efectivos descendieron con cuerdas hasta donde se encontraba la mujer.

Tras asegurarla con arnés, chaleco y sistema de cuerdas, fue vinculada a uno de los rescatistas para realizar una extracción controlada.

El ascenso se efectuó de manera progresiva y coordinada: primero uno de los efectivos y luego el segundo rescatista junto a la mujer, y completaron el operativo sin mayores complicaciones.

