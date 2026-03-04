4 de marzo de 2026
Vecinos de Las Heras pidieron por la liberación del hombre que mató a un ladrón

Amigos, familiares y allegados a Franco Correa pidieron la liberación del hombre que mató a un ladrón tras un robo en su casa de Las Heras.

 Por Pablo Segura

Un importante grupo de vecinos de los barrios Altos del Oeste y Municipal de Las Heras, entre otros, se reunieron anoche para pedir por la liberación de Franco Correa, el hombre que está detenido tras haber perseguido y atropellado a un ladrón, ocasionándole la muerte.

Bajo el lema “vecinos unidos”, cientos de personas se manifestaron a favor del accionar del ahora detenido, quien tras ser víctima de un robo en su casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras, decidió perseguir al ladrón.

Pedido de justicia Franco Correa Las Heras
Correas está detenido a disposición de la justicia y en las próximas horas se oficializará la imputación en su contra, la cual será por homicidio simple. A partir de ese momento, la defensa intentará dar vuelta la carátula para acceder a la liberación.

Tal como se anunció horas después del hecho, familiares y amigos del hombre detenido llamaron a una concentración para pedir “justicia por Franco”.

Manifestacion marcha franco correa

Fue así que en horas de la noche un importante grupo de personas se reunió cerca de donde ocurrió el hecho, en Río Diamante y Horcones, en Las Heras.

Franco está detenido por haber matado a César Federico González, un hombre de 34 años que contaba con varios antecedentes penales y que, incluso, había sido detenido hace dos semanas por otro intento de robo. En esa ocasión estuvo aprehendido sólo un día y recuperó la libertad.

