Vecinos de Las Heras pidieron por la liberación del hombre que mató a un ladrón

Un importante grupo de vecinos de los barrios Altos del Oeste y Municipal de Las Heras, entre otros, se reunieron anoche para pedir por la liberación de Franco Correa, el hombre que está detenido tras haber perseguido y atropellado a un ladrón, ocasionándole la muerte.
Bajo el lema “vecinos unidos”, cientos de personas se manifestaron a favor del accionar del ahora detenido, quien tras ser víctima de un robo en su casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras, decidió perseguir al ladrón.
Correas está detenido a disposición de la justicia y en las próximas horasse oficializará la imputación en su contra, la cual será por homicidio simple. A partir de ese momento, la defensa intentará dar vuelta la carátula para acceder a la liberación.
Tal como se anunció horas después del hecho, familiares y amigos del hombre detenido llamaron a una concentración para pedir “justicia por Franco”.
Fue así que en horas de la noche un importante grupo de personas se reunió cerca de donde ocurrió el hecho, en Río Diamante y Horcones, en Las Heras.