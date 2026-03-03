Desde marzo, el DNI costará más: qué cambia y a quiénes afecta

Actualizan el precio del Documento Nacional de Identidad: exprés, 24 horas y al instante más caros

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento del Documento Nacional de Identidad (DNI) que regirá en todo el país desde marzo. La medida, publicada en el Boletín Oficial , actualiza los valores de renovaciones , nuevos ejemplares y trámites urgentes , impactando de lleno en el bolsillo de quienes necesiten gestionarlo.

Según lo dispuesto, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) —organismo encargado de la identificación en el país— ajustó las tasas con el objetivo de sostener la modernización tecnológica , la identidad digital y los servicios de validación biométrica.

El nuevo esquema contempla distintos valores según el tipo de trámite. Estos son los principales:

En este punto, el impacto es directo: cada modalidad suma un adicional según la urgencia del trámite, lo que eleva el costo final si se requiere mayor rapidez.

anexo_DNI

Para personas extranjeras

También se actualizaron los valores para primera identificación (MERCOSUR y no MERCOSUR), actualizaciones obligatorias —de 5/8 años y de 14 años—, y nuevos ejemplares. En todos los casos, los montos son diferenciados respecto de los ciudadanos argentinos y tendrán un costo de $20.000.

Servicios digitales y validación de identidad

La resolución también modifica los valores de los servicios de validación de datos, verificación de vigencia del DNI, prueba de vida pasiva y verificación de pasaporte, utilizados por organismos públicos y privados a través del Sistema de Identidad Digital (SID).

Estos servicios —clave para bancos, fintech, empresas y organismos estatales— forman parte del proceso de transformación digital del Estado. Los recursos obtenidos, según la normativa, se destinan a la modernización y fortalecimiento institucional del organismo.

DNI Así serán los nuevos ejemplares de DNI en Argentina. Foto: Gentileza RENAPER.

¿Quiénes quedan exentos de pagar el DNI?

No todos deberán afrontar el nuevo costo. Continúan vigentes las exenciones para:

Personas sin recursos económicos que acrediten imposibilidad de pago.

Hijos menores de edad a cargo.

Rectificaciones registrales de género conforme a la Ley de Identidad de Género.

Errores formales de emisión dentro de los 90 días.

Primer ejemplar por inscripción tardía.

Certificado de pre-identificación para nacidos en Argentina sin acta.

La actualización comenzará a regir este viernes 6 de marzo, en sintonía con la suba del costo del pasaporte argentino, y alcanza a todos los trámites del DNI, tanto para personas argentinas como para extranjeras con residencia.

La Resolución 19/2026 que modifica el costo del DNI