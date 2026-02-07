Cómo tramitar el DNI y la ciudadanía argentina si soy extranjero: qué tener en cuenta

La duda más común entre migrantes: cuándo se tramita el DNI y en qué momento se accede a la ciudadanía.

Cada año, una gran cantidad de personas extranjeras se radican en Argentina con la intención de trabajar, estudiar o reunirse con familiares. Entre las consultas más frecuentes aparecen preguntas clave: ¿cómo se puede tramitar la ciudadanía argentina y el Documento Nacional de Identidad ( DNI ) para extranjeros?

En primer lugar, en el caso de personas adultas extranjeras, primero se obtiene el DNI argentino para extranjeros y recién después se puede iniciar el trámite de ciudadanía argentina .

Para entenderlo mejor, sirve un ejemplo concreto. Supongamos que una persona adulta , nacida en Bolivia y sin padres argentinos , llega al país con la intención de establecerse de manera permanente y, a futuro, obtener la ciudadanía . En ese escenario, el camino administrativo tiene etapas obligatorias y un orden determinado.

El primer paso es regularizar la situación migratoria ante la Dirección Nacional de Migraciones . En el caso de ciudadanos bolivianos —al tratarse de un país miembro del Mercosur— el trámite suele ser más ágil. La persona puede acceder a una residencia temporaria (generalmente por dos años) o, según el caso, a una residencia permanente . Sin esta residencia legal, no es posible avanzar con ningún otro trámite.

Recién después de cumplir un período mínimo de dos años de residencia legal y continua en Argentina, la persona puede iniciar el trámite de ciudadanía argentina por naturalización.

En la actualidad, este proceso se canaliza principalmente a través de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que busca agilizar los plazos y evitar instancias judiciales innecesarias.

¿Quiénes pueden iniciar el trámite para la ciudadanía argentina?

Personas mayores de 18 años nacidas en el extranjero,

nacidas en el extranjero, Quienes cuenten con una residencia temporaria o permanente en el país,

en el país, Quienes desean naturalizarse argentinos;

argentinos; Aquellas personas que cumplen con las previsiones del Artículo 2 inciso 1 de la Ley de Ciudadanía 346 y sus modificatorias.

Para el inicio del trámite, será necesario contar con:

Documentación que acredite identidad ( Cédula, Pasaporte, DNI, Ficha ACNUR, entre otros );

); Certificado de Antecedentes Penales actualizado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia;

actualizado emitido por el Documentación que acredite su ocupación o medios de vida ;

o ; Constancia de CUIT/CUIL.

La presente documentación es a los efectos de iniciar el trámite, pero la DNM puede solicitar documentación adicional en determinados casos para completar la solicitud.

Tramitar el DNI argentino para extranjeros: todo lo que hay que saber

Una vez otorgada la residencia, llega el segundo paso fundamental: tramitar el DNI argentino para extranjeros. Este documento no convierte a la persona en ciudadana argentina, pero sí acredita su identidad y su condición de residente legal en el país.

El DNI para extranjeros es obligatorio para trabajar en blanco, estudiar, acceder al sistema de salud, alquilar una vivienda o realizar trámites bancarios.

Finalmente, una vez que la ciudadanía es otorgada, el último paso es tramitar un nuevo DNI, esta vez ya como ciudadano argentino. El DNI anterior, emitido como extranjero, queda sin validez. Para ello, los interesados deben presentarse en la oficina de Registro Civil más cercano a tu domicilio o sacár turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

Costos de DNI para extranjeros

Primera identificación para extranjeros: $ 14.000

Actualización de 5/8 años para extranjeros: $ 14.000

Actualización de 14 años para extranjeros: $ 14.000

Ejemplar nuevo para extranjeros (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ cambio de categoría/ prórroga/ otros ejemplares de DNI): $ 14.000

DNI exprés para extranjeros (dentro de las 96 horas hábiles): $ 25.000

Reposición por error u omisión, para extranjeros: sin cargo

Un punto clave para evitar errores

El orden es el siguiente: residencia → DNI de extranjero → ciudadanía → DNI argentino como ciudadano. No existe la posibilidad de obtener la ciudadanía sin haber pasado antes por el DNI, ni de tramitar directamente un DNI de ciudadano sin la nacionalidad concedida.