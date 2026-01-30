30 de enero de 2026
Sitio Andino
a tener en cuenta

Atención: así serán el nuevo DNI y los cambios en el Pasaporte que regirán desde febrero

Entran en vigencia nuevos diseños y medidas de seguridad en el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte para evitar fraudes y modernizar el sistema.

El Gobierno lanzó el nuevo DNI.

Por Sitio Andino Sociedad

A partir del 1° de febrero, comenzarán a regir cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en el Pasaporte argentino, con el objetivo de evitar fraudes, agilizar la verificación de identidad y modernizar el sistema documental del país.

Las modificaciones fueron establecidas a través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026 de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior.

Según se informó oficialmente, los nuevos documentos incorporan medidas de seguridad visibles y tecnológicas, además de cambios en el diseño y en los criterios de emisión para menores y extranjeros.

Así, se oficializó la creación de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y una serie de modificaciones en el pasaporte argentino, con el objetivo de adecuarlos a los estándares internacionales de seguridad y tecnología establecidos por la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Cambios en el DNI: qué se modifica desde febrero

Uno de los principales cambios alcanza a los menores de edad. A partir de ahora, los menores de 14 años recibirán un DNI con las mismas características que el de los adultos, mientras que en el caso de niños menores de 5 años, el documento incluirá la firma del padre, madre, tutor o representante legal.

En tanto, el DNI para personas extranjeras, tanto mayores como menores, mantendrá las mismas características que el documento argentino.

En materia de seguridad, se aprobaron nuevas medidas de Nivel 1, que son aquellas que pueden identificarse a simple vista, sin necesidad de herramientas especiales.

Nuevo diseño del DNI

El nuevo DNI incorpora múltiples elementos gráficos y de seguridad en ambas caras de la credencial.

En el anverso, se destacan:

  • La escarapela argentina como marco del retrato.

  • Tres estrellas que representan el orgullo nacional.

  • El símbolo internacional de documento electrónico de viaje.

  • La Bandera Nacional y el Sol de Mayo.

  • Imágenes de los glaciares argentinos, el cordón cordillerano y el mapa bicontinental.

DNI
Además, antes de la personalización del documento se incluyen:

  • Impresión arcoíris y fondos de seguridad.

  • Superficies táctiles.

  • Guilloches bicolores.

  • Holograma transparente integrado.

  • Ventana transparente y número de serie prepersonalizado.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Tras la personalización, el DNI suma:

  • Repetición de la foto en imagen fantasma.

  • Datos grabados a láser.

  • Imagen láser cambiante.

  • Grabado táctil de la fecha de nacimiento.

  • Recubrimiento líquido transparente del retrato.

En el reverso, el diseño incorpora:

  • El Monumento Nacional a la Bandera.

  • La Bandera Argentina.

  • Las Islas Malvinas.

  • La Ballena Franca Austral.

  • La flor nacional del ceibo.

  • Un código QR como elemento de verificación.

documento argentino nuevo
Pasaporte: qué cambia y qué se mantiene

En el caso del pasaporte argentino, el Renaper aclaró que todos los pasaportes emitidos con anterioridad seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Además, mientras se agoten los materiales disponibles, se continuará utilizando el stock actual para la emisión de nuevos pasaportes.

Diseño y características del nuevo pasaporte

La cubierta del pasaporte electrónico mantiene el color azul oscuro y está fabricada en base celulósica con acabado acrílico. Las inscripciones y símbolos se realizan mediante el sistema industrial Hot Stamping en color oro.

En la tapa figuran las leyendas:

  • “MERCOSUR”

  • “REPÚBLICA ARGENTINA”

  • El Escudo Nacional

  • La palabra PASAPORTE y el símbolo internacional de pasaporte electrónico

En la contratapa se destaca el mapa de América del Sur, con la República Argentina resaltada, incluyendo las Islas Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino.

La primera página del documento contiene los datos institucionales y advertencias de validez. Una vez agotados los insumos actuales, donde hoy figura “Jefatura de Gabinete de Ministros” pasará a leerse “Ministerio del Interior”, conforme a la Ley de Ministerios.

Datos biométricos y lectura internacional

El pasaporte cuenta con una hoja de policarbonato para la personalización de datos, que permite la inspección visual y el uso de tecnología de lectura mecánica.

La Zona de Lectura Mecánica (ZLM) contiene información estandarizada que puede ser leída por sistemas de control migratorio en todo el mundo, garantizando el interfuncionamiento internacional del documento.

Las páginas interiores incluyen:

  • Fondos de seguridad con guilloches.

  • Rosetas y diseños geométricos.

  • Perforado láser con el número de pasaporte en todas las páginas.

PASAPORTE I
Vigencia del pasaporte argentino

La vigencia del pasaporte se mantiene sin cambios:

  • 10 años para personas mayores de edad.

  • 5 años para menores de edad.

PASAPORTE II
PASAPORTE III
En casos de menores o personas con capacidad restringida, el plazo puede ser limitado a pedido de quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o curatela. En tanto, los pasaportes excepcionales para extranjeros tendrán una vigencia de 2 años.

