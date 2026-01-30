30 de enero de 2026
Día Mundial del Croissant: por qué se celebra hoy y qué relación tiene con la medialuna argentina

Cada 30 de enero se celebra el Día Mundial del Croissant. Conocé su origen y por qué la medialuna es su principal competidora.

Día Mundial del Croissant: por qué se celebra hoy y qué relación tiene con la medialuna argentina

Día Mundial del Croissant: por qué se celebra hoy y qué relación tiene con la medialuna argentina

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 30 de enero se celebra el Día Mundial del Croissant, una de las piezas más emblemáticas de la panadería internacional. Aunque suele asociarse de inmediato a Francia, su historia es más antigua y compleja. En Argentina, además, comparte protagonismo con la medialuna, una adaptación local que conquistó desayunos y meriendas.

Día Mundial del Croissant: por qué se celebra el 30 de enero

La efeméride busca rendir homenaje a este clásico de la panificación, reconocido por su masa hojaldrada, su textura crujiente y su versatilidad. Presente tanto en desayunos como en preparaciones saladas o rellenas, el croissant se transformó en un símbolo global de la gastronomía europea.

Aunque hoy es un emblema francés, el croissant nació en Austria en el siglo XVII. Su forma de media luna surgió tras el asedio del Imperio Otomano a Viena en 1683, como un gesto simbólico de victoria. Con el paso del tiempo, la receta llegó a Francia, donde fue perfeccionada con manteca y técnica de hojaldrado, dando lugar a la versión actual.

Croissant - Imperio Otomano
El Croissant y su origen histórico contra el Imperio Otomano.

El Croissant y su origen histórico contra el Imperio Otomano.

Croissant vs. medialuna: qué similitudes y diferencias hay

Si bien ambos se celebran el mismo día, presentan claras diferencias. El croissant se caracteriza por una masa hojaldrada, liviana y aireada, elaborada exclusivamente con manteca y horneada de manera individual, lo que potencia su textura crujiente. Su sabor es neutro, ideal para rellenos dulces o salados.

La medialuna argentina, en cambio, tiene una masa más densa y esponjosa, suele prepararse con levadura y puede llevar manteca o grasa. Su forma es curvada, se hornea junto a otras piezas y suele tener un sabor definido desde la masa, ya sea dulce o salado. Muchas versiones se terminan con almíbar, lo que aporta brillo y dulzor.

Cómo se adaptó en la Argentina

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la inmigración europea introdujo el croissant en el país, que fue adaptado al paladar local y dio origen a la medialuna. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo indiscutido de la gastronomía argentina, presente en cafés, panaderías y mesas familiares, con dos variantes bien definidas: de manteca y de grasa.

Fuente: Argen Send / Ámbito

