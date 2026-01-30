Día Mundial del Croissant: por qué se celebra hoy y qué relación tiene con la medialuna argentina

Cada 30 de enero se celebra el Día Mundial del Croissant , una de las piezas más emblemáticas de la panadería internacional . Aunque suele asociarse de inmediato a Francia , su historia es más antigua y compleja. En Argentina , además, comparte protagonismo con la medialuna , una adaptación local que conquistó desayunos y meriendas .

La efeméride busca rendir homenaje a este clásico de la panificación, reconocido por su masa hojaldrada, su textura crujiente y su versatilidad . Presente tanto en desayunos como en preparaciones saladas o rellenas, el croissant se transformó en un símbolo global de la gastronomía europea .

Aunque hoy es un emblema francés, el croissant nació en Austria en el siglo XVII . Su forma de media luna surgió tras el asedio del Imperio Otomano a Viena en 1683 , como un gesto simbólico de victoria . Con el paso del tiempo, la receta llegó a Francia , donde fue perfeccionada con manteca y técnica de hojaldrado , dando lugar a la versión actual.

Si bien ambos se celebran el mismo día, presentan claras diferencias. El croissant se caracteriza por una masa hojaldrada, liviana y aireada , elaborada exclusivamente con manteca y horneada de manera individual , lo que potencia su textura crujiente . Su sabor es neutro, ideal para rellenos dulces o salados .

La medialuna argentina, en cambio, tiene una masa más densa y esponjosa, suele prepararse con levadura y puede llevar manteca o grasa. Su forma es curvada, se hornea junto a otras piezas y suele tener un sabor definido desde la masa, ya sea dulce o salado. Muchas versiones se terminan con almíbar, lo que aporta brillo y dulzor.

Cómo se adaptó en la Argentina

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la inmigración europea introdujo el croissant en el país, que fue adaptado al paladar local y dio origen a la medialuna. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo indiscutido de la gastronomía argentina, presente en cafés, panaderías y mesas familiares, con dos variantes bien definidas: de manteca y de grasa.

Fuente: Argen Send / Ámbito