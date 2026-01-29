Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo

Por Analía Martín







El escándalo mediático que vincula a Roberto Pettinato con una presunta estafa millonaria contra su amigo Charly García generó un fuerte repudio social esta semana. Las acusaciones apuntan al desvío de una fortuna en dólares que el conductor habría solicitado para financiar sus proyectos personales, traicionando la confianza de uno de los máximos ídolos nacionales.

Una deuda de miles de dólares La polémica estalló luego de que trascendiera la suma exacta que el ex integrante de Sumo le habría quitado al prócer del rock nacional. Según los reportes de diversos medios especializados, la cifra rondaría los 100 mil dólares, un dinero que habría sido entregado por Mercedes "Mecha" Iñigo, pareja de García en aquel entonces, pero que pertenecía íntegramente a los ahorros personales del músico. Esta "colaboración" financiera habría tenido como objetivo principal costear la producción del álbum tributo titulado "Pettinato Plays García", grabado en Estados Unidos alrededor del año 2020.

Embed Sin embargo, el trasfondo de la acusación no es solo económico, sino profundamente personal. La información revelada indica que, mientras se gestionaba el financiamiento del disco, se habría iniciado una relación clandestina entre Pettinato y la joven modelo, traicionando el vínculo de amistad y respeto que unía a ambos músicos desde hacía décadas. Esta doble traición habría sido el motivo real de la separación definitiva entre Charly y Mecha, un dato que el entorno íntimo del artista guardó bajo estricto hermetismo durante años.

La palabra de Julieta Ortega sobre Charly García El relato cobró una fuerza indiscutible cuando Julieta Ortega, amiga entrañable del círculo íntimo de los García-Ortega, decidió romper el silencio para validar las acusaciones. Durante una reciente entrevista en el programa "Puro Show", la actriz no dudó en respaldar la información brindada por la periodista Fernanda Iglesias, asegurando que los detalles expuestos eran "tal cual" sucedieron. Ortega enfatizó que esta dolorosa situación era un "secreto a voces" dentro del entorno más cercano del ídolo y que la estafa moral fue tan grave como la económica.

Embed La actriz, quien también tuvo sus propios conflictos públicos con el conductor en el pasado, calificó el accionar como una falta de códigos imperdonable dentro del ambiente artístico. Para los seguidores del rock, esta noticia ha caído como un balde de agua fría, empañando el legado de una colaboración musical que muchos consideraban un homenaje genuino hacia la obra de Charly.