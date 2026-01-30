30 de enero de 2026
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 30 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Durante la mañana y tarde de este viernes 30 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo:

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén:

  • – En la intersección de calle Tirasso con Santo Tomás de Aquino y zonas aledañas. De 11.00 a 14.00 h.

  • – En calle Mariani, hacia el este de Buenos Vecinos, y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Antonelli, Godoy Cruz, Valle de Huentata y Los Guindos; Capilla del Rosario. De 8.45 a 11.45 h.

Luján de Cuyo:

  • – Entre calles Larrea, Viamonte, Los Aromos y Benito de San Martín; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Gascón, Congreso de Tucumán, Proyectada J237 y Lateral Oeste del Acceso Sur. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato:

  • – En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de escuela Palma; La Carrera. De 9.30 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – En calle Los Nogales, entre Tiburcio Benegas y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En calle Mora, entre Arroyo y Ejército de Los Andes, y áreas adycentes. En fábrica Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

    – En calle Juan XXIII, hacia el este de Balloffet, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe:

  • – En calle Paso El Planchón, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 12.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

