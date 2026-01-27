27 de enero de 2026
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 27 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 27 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo:

Corte de luz en varias zonas:

Ciudad:

  • – Entre calles Ing. Cipolletti, Belgrano, Fray Santa María de Oro y Bolivia. De 15.00 a 19.00 h.

Luján de Cuyo:

  • – En el Perilago de Potrerillos. De 11.00 a 15.00 h.

  • – En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y en loteo Bodega Foster; Carrodilla. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú:

  • – Entre calles Destacamento Naval Orcadas, Cap. de Fragata Moyano, Teniente Olivera y Base General Belgrano; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, en calles Saavedra, Los Pinos, Buenos Aires y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Pescara, entre Don Bosco e Yrigoyen, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos:

  • – En calle Chacón, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja. De 9.30 a 12.30 h.

San Rafael:

  • – Entre calles Deán Funes, Casnati, Montecaseros y Sarmiento. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Balbino Arizu, Almafuerte, San Martín y Doña Damasia; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la Ruta Nacional N°146, entre calle San Francisco y callejón La Palmera; Cuadro Bombal. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles General Urquiza, Rivadavia, Iselín y Castelli. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Zardini, entre El Zanjón y San Francisco; El Usillal. De 7.45 a 11.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

