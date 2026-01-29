29 de enero de 2026
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 29 de enero

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Prensa EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 29 de enero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo:

Corte de luz en varias zonas:

Las Heras:

  • – Entre calles Senderos de Patria, Abel Zapata, Dr. Moreno, Pasaje N°2 y zonas aledañas; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú:

  • – En calle Tulumaya, entre Víctor Hugo y carril Costa de Araujo. Entre calles Agremón, Félix Araujo, Tulumaya, Proyectada I347 y zonas aledañas; La Primavera. De 9.15 a 15.15 h.

  • – En calle Saavedra, hacia el norte de Defensa; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Proyectada I147, hacia el oeste de Las Margaritas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle:

  • – En calle Palomares, hacia el este de Dorrego, y adyacencias; El Vergel. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Oyarzábal, hacia el norte de General Acha. En calle Rodríguez, hacia el este de Oyarzábal, y áreas adyacentes; Colonia Italia. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato:

  • – En calle Estancia Silva. En finca La Verdad. En Rosa Stella Benvenuto; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán:

  • – En calle Barandica, hacia el sur de Calderón. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos:

  • – En calle Vílchez, hacia el este de Ruta Provincial N°40 Vieja; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael:

  • – En callejón Mora, entre calles Arroyo y Ejército de Los Andes. En Fábrica Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Bahía, General Savio y San Fernando. En el Club Náutico; El Nihuil. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Subayudante Barroso, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle Juan XXIII, entre Ingeniero Balloffet y callejón Bullaude. De 9.30 a 13.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
corte de luz electricidad
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

