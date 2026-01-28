Apoyo aéreo y persecución: así desactivaron un robo en una vivienda de Las Heras

El hecho ocurrió durante la siesta del martes en el barrio Belgrano Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







Un operativo policial permitió desactivar un robo en una vivienda del departamento de Las Heras. El accionar incluyó patrullajes en la zona, persecuciones y apoyo aéreo con drones, lo que derivó en la detención de dos hombres y el recupero de los elementos sustraídos.

El hecho ocurrió durante la siesta del martes en el barrio Belgrano, cuando dos hombres ingresaron a la vivienda de una mujer y sustrajeron dos televisores y mochilas con herramientas. Tras el alerta, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) llegó al lugar y comenzó un rastrillaje con los datos aportados sobre los sospechosos.

El operativo de la Policía para frustrar el robo en Las Heras Con la información obtenida, los efectivos determinaron que los autores se refugiaron en otra vivienda del barrio junto con los elementos robados. La situación fue informada a la Oficina Fiscal Nº 2, que tomó intervención en la causa.

operativo, policía de Mendoza, robo, las heras El accionar incluyó patrullajes en la zona, persecuciones y apoyo aéreo con drones Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Minutos después, uno de los sospechosos fue visto salir del inmueble y fue aprehendido tras una breve persecución en inmediaciones de Lisandro Moyano y Matheu. El operativo fue reforzado por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y la Unidad VANT.

Durante un sobrevuelo, un dron detectó las mochilas con los objetos sustraídos ocultas en el techo de la vivienda. Con la orden de allanamiento correspondiente, efectivos de Investigaciones ingresaron al domicilio, recuperaron los elementos robados y detuvieron al segundo implicado. robo, las heras, policía de mendoza un dron detectó las mochilas con los objetos sustraídos ocultas en el techo de la vivienda Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Los dos hombres, de 38 y 37 años, fueron trasladados a sede judicial junto con los objetos secuestrados. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal Nº 2.