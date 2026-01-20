Vandalismo en General Alvear: comercios dañados y sin detenidos Foto: Captura

En los últimos días, varios comercios del centro de General Alvear fueron blanco de hechos de vandalismo reiterados. Tras el ataque a la vidriera del conocido restaurante Don Ramón, este martes se registró un nuevo episodio, esta vez contra la garita del kiosco El Triángulo. A pesar de la presencia policial y de que no se registraron robos, hasta el momento no hay detenidos.

Comerciantes preocupados por el vandalismo en General Alvear Los hechos ocurrieron en la zona del kilómetro 0, donde se concentran los comercios afectados. Allí, René Sánchez, propietario del kiosco El Triángulo, relató a Noticiero Andino lo que encontró al abrir el local el martes por la mañana: “Cuando abrimos, nos encontramos con que habían forcejeado y roto el cajón donde guardamos las bebidas, además de mesas, sillas y otros elementos”.

Pese a haber realizado la denuncia policial, el comerciante aseguró que los episodios de vandalismo en la zona son frecuentes, aunque aclaró que esta es la primera vez que su comercio resulta afectado, a pesar de las recorridas habituales de la policía. “Solo forzaron la puerta y rompieron los candados, pero no se llevaron nada. (...) Gracias a Dios no falta nada. Calculo que la intención fue robar, porque romper una puerta y candados para no llevarse nada no tiene sentido”, expresó.

Sánchez también se refirió a lo ocurrido en el restaurante, ubicado a pocos metros del kiosco, y advirtió sobre la reiteración de situaciones conflictivas en el sector: “No es algo aislado: si no es en el bulevar, es acá, en otro negocio o en una casa particular. En esta zona, no sé por qué, pero a cada rato hay problemas”, concluyó.

Vandalismo en comercios de General Alvear Embed - KM 0: DENUNCIAN VANDALISMO EN COMERCIOS CÉNTRICOS