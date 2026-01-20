20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Denuncia

Vandalismo en General Alvear: comercios dañados y sin detenidos

Pese a la presencia permanente de la policía, comerciantes de General Alvear denunciaron daños en un conocido restaurante y en un kiosco.

Vandalismo en General Alvear: comercios dañados y sin detenidos

Vandalismo en General Alvear: comercios dañados y sin detenidos

Foto: Captura
Por Sitio Andino Departamentales

En los últimos días, varios comercios del centro de General Alvear fueron blanco de hechos de vandalismo reiterados. Tras el ataque a la vidriera del conocido restaurante Don Ramón, este martes se registró un nuevo episodio, esta vez contra la garita del kiosco El Triángulo. A pesar de la presencia policial y de que no se registraron robos, hasta el momento no hay detenidos.

Comerciantes preocupados por el vandalismo en General Alvear

Los hechos ocurrieron en la zona del kilómetro 0, donde se concentran los comercios afectados. Allí, René Sánchez, propietario del kiosco El Triángulo, relató a Noticiero Andino lo que encontró al abrir el local el martes por la mañana: “Cuando abrimos, nos encontramos con que habían forcejeado y roto el cajón donde guardamos las bebidas, además de mesas, sillas y otros elementos”.

Lee además
Omar Félix desayunó con las reinas distritales.
Compromiso comunitario

Omar Félix mantuvo el tradicional encuentro con las representantes vendimiales
Concejo Deliberante de Lavalle.
Planificación y recursos

Lavalle consolida un presupuesto integral y territorial para 2026

Pese a haber realizado la denuncia policial, el comerciante aseguró que los episodios de vandalismo en la zona son frecuentes, aunque aclaró que esta es la primera vez que su comercio resulta afectado, a pesar de las recorridas habituales de la policía. “Solo forzaron la puerta y rompieron los candados, pero no se llevaron nada. (...) Gracias a Dios no falta nada. Calculo que la intención fue robar, porque romper una puerta y candados para no llevarse nada no tiene sentido”, expresó.

Sánchez también se refirió a lo ocurrido en el restaurante, ubicado a pocos metros del kiosco, y advirtió sobre la reiteración de situaciones conflictivas en el sector:No es algo aislado: si no es en el bulevar, es acá, en otro negocio o en una casa particular. En esta zona, no sé por qué, pero a cada rato hay problemas”, concluyó.

Vandalismo en comercios de General Alvear

Embed - KM 0: DENUNCIAN VANDALISMO EN COMERCIOS CÉNTRICOS

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz se viste de vermut: cocteles y música para brindar

Talleres gratuitos en el MMAMM: cupos completos para niños y últimas vacantes para adolescentes

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

El Municipio de Tupungato retira vehículos abandonados de la vía pública

La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas

General Alvear celebra 90 años de Vendimia con una muestra imperdible

Godoy Cruz propone un espacio creativo para artistas y público

Rock con Vos vuelve a Maipú con una noche homenaje al rock nacional y entrada libre

LO QUE SE LEE AHORA
Unidad Fiscal Malargüe.
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

Las Más Leídas

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El Teatro Griego Papa Francisco será sede del evento.
Imperdible

Rock con Vos vuelve a Maipú con una noche homenaje al rock nacional y entrada libre