20 de enero de 2026
Sitio Andino
Amplio historial delictivo

La Policía de Mendoza logró la detención de un joven en San Rafael acusado de robo agravado

El detenido, de 22 años, posee numerosos antecedentes y era intensamente buscado por un robo cometido junto a otros dos hombres en una vivienda.

El joven fue capturado y quedó a disposición de la Comisaría 8ª y de la Justicia

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Tras varios días de investigación, la Policía de Mendoza llevó adelante la detención en San Rafael de un joven de 22 años acusado de un robo doblemente agravado. El procedimiento se concretó luego de allanamientos y tareas de inteligencia vinculadas a un hecho ocurrido a comienzos de enero.

El detenido posee un extenso prontuario delictivo. Según fuentes oficiales, registra cuatro robos y hurtos cometidos en San Rafael, además de más de 15 aprehensiones en los últimos dos años. La causa se encuadra en el delito de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con daños.

El hecho que investigó la Policía

El hecho investigado ocurrió el 11 de enero de 2026, cuando el acusado, junto a otros dos hombres (uno de ellos menor de edad), llegó a una vivienda ubicada en la intersección de Remedios de Escalada y Las Fucsias. En ese lugar, los autores arrancaron la reja del frente del domicilio y dañaron el marco de una ventana para ingresar al inmueble.

operativo, policía de mendoza
El procedimiento se concretó luego de allanamientos y tareas de inteligencia

Una vez dentro de la vivienda, sustrajeron una atornilladora inalámbrica, una caja plástica con mechas y puntas, una luz de emergencia LED, dos plafones LED y bebidas alcohólicas. Tras el robo, los delincuentes se dieron a la fuga, aunque el rápido accionar policial permitió la aprehensión de los otros dos involucrados.

A partir de ese momento, se profundizaron las tareas investigativas para dar con el tercer sospechoso. En el marco de esas diligencias intervino personal de Delitos Tecnológicos Zona Sur, que realizó el análisis de registros fílmicos y otras medidas clave para su identificación.

Allanamiento y detención en San Rafael

Como resultado, el 14 de enero de 2026 se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del acusado. En esa medida se logró el secuestro de la remera utilizada durante el hecho y de un arma de fuego tipo escopeta, aunque en esa oportunidad no se concretó la detención.

Finalmente, en la mañana de este martes, y tras nuevas averiguaciones, se realizó otro allanamiento en un domicilio de calle Rodríguez Peña, en San Rafael. Allí, el joven fue capturado y quedó a disposición de la Comisaría 8ª y de la Justicia.

