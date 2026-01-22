22 de enero de 2026
Sitio Andino
Golpe al delito

Doble operativo policial en el Parque San Martín: aprehensión por droga y recuperación de elementos robados

Durante patrullajes preventivos, la Policía detuvo a una mujer con cannabis y recuperó objetos robados de un vehículo en el Parque San Martín.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un operativo policial realizado en el Parque General San Martín terminó con una mujer aprehendida y la recuperación de varios elementos robados. Las intervenciones se dieron durante patrullajes preventivos desplegados por personal especializado, que actuó en distintos puntos del tradicional paseo público de la Ciudad.

Una mujer fue aprehendida en las inmediaciones del Parque

El primer procedimiento tuvo lugar a unos 20 metros de calle Boulogne Sur Mer, donde el personal observó a una mujer en actitud sospechosa. Al proceder a su identificación y efectuarle un palpado de seguridad, los uniformados constataron que llevaba una bolsa con cannabis sativa, motivo por el cual quedó aprehendida.

Recuperaron elementos robados

En paralelo, se desarrolló un segundo operativo en inmediaciones del Prado Español, luego de que el propietario de un vehículo denunciara daños y el robo de pertenencias. Según se informó, desconocidos violentaron un automóvil Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado en el lugar y sustrajeron dos mochilas y teléfonos celulares.

A partir de los datos aportados por la víctima y mediante la geolocalización de uno de los dispositivos, el personal policial realizó un rastrillaje en el sector parquizado cercano a Boulogne Sur Mer. Como resultado, lograron recuperar parte de los elementos sustraídos.

Entre los objetos hallados se encontraban billeteras, documentación, una mochila y un teléfono celular iPhone 13. Todas las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación correspondiente.

