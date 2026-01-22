Doble operativo policial en el Parque San Martín: aprehensión por droga y recuperación de elementos robados

Como resultado, lograron recuperar parte de los elementos sustraídos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Una mujer fue aprehendida en las inmediaciones del Parque El primer procedimiento tuvo lugar a unos 20 metros de calle Boulogne Sur Mer, donde el personal observó a una mujer en actitud sospechosa. Al proceder a su identificación y efectuarle un palpado de seguridad, los uniformados constataron que llevaba una bolsa con cannabis sativa, motivo por el cual quedó aprehendida.

Recuperaron elementos robados En paralelo, se desarrolló un segundo operativo en inmediaciones del Prado Español, luego de que el propietario de un vehículo denunciara daños y el robo de pertenencias. Según se informó, desconocidos violentaron un automóvil Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado en el lugar y sustrajeron dos mochilas y teléfonos celulares.

A partir de los datos aportados por la víctima y mediante la geolocalización de uno de los dispositivos, el personal policial realizó un rastrillaje en el sector parquizado cercano a Boulogne Sur Mer. Como resultado, lograron recuperar parte de los elementos sustraídos.

policia, movil policial, policias Las intervenciones se dieron durante patrullajes preventivos desplegados por personal especializado Foto: Cristian Lozano Entre los objetos hallados se encontraban billeteras, documentación, una mochila y un teléfono celular iPhone 13. Todas las actuaciones fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con la investigación correspondiente.