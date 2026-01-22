22 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Inseguridad en la Costa

Influencer mendocina fue desvalijada en Mar del Plata: se tomaron un fernet antes de huir

Celeste Manzur denunció que sufrió un robo durante sus vacaciones en Mar del Plata. Los delincuentes se llevaron siete valijas y hasta brindaron en el lugar.

Influencer mendocina fue desvalijada en Mar del Plata: se tomaron un fernet antes de huir

Influencer mendocina fue desvalijada en Mar del Plata: se tomaron un fernet antes de huir

Por Sitio Andino MuchoShow

Las vacaciones soñadas de un grupo de amigos se transformaron en una pesadilla en la Costa Atlántica. Una de las víctimas es Celeste Manzur, modelo e influencer que viajó desde Mendoza hacia Mar del Plata para descansar, pero terminó perdiendo todas sus pertenencias. Un robo millonario que incluyó un detalle insólito por parte de los ladrones.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando la joven de 24 años y sus tres amigos salieron a bailar a la zona de Playa Grande. Al regresar al departamento que habían alquilado, cerca de las 6 de la mañana, se encontraron con un escenario desolador: la vivienda estaba revuelta y les habían llevado absolutamente todo.

Lee además
El matrimonio oriundo de San Rafael viajaba junto a sus cuatro hijos.
Horror en la ruta

El dramático relato de la familia de San Rafael asaltada en Mar del Plata: "Mis hijos tienen mucho miedo"
El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

"Nos dejaron con lo puesto", relató angustiada la creadora de contenido. El botín con el que se alzaron los delincuentes es impactante: siete valijas grandes llenas de ropa, dos equipajes de mano, una cámara de fotos profesional, una computadora, un iPad, documentación personal y una importante suma de dinero en efectivo que habían llevado para costear la estadía.

El insólito detalle del robo en Mar del Plata

Gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, se pudo reconstruir la secuencia. Tres delincuentes llegaron al lugar alrededor de las 4.30 de la madrugada a bordo de un Fiat 147. Ingresaron con total tranquilidad por una ventana y tuvieron tiempo de sobra para "mudarlos".

Sin embargo, lo que más indignó a las víctimas fue la impunidad con la que actuaron. Antes de escapar con las pertenencias, los malvivientes abrieron una botella y se prepararon un fernet que consumieron dentro de la propiedad. "Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano", denunció Manzur, quien sospecha que alguien los "vendió" o entregó la información sobre su salida nocturna.

Celeste Manzur, influencer mendocina
Celeste Manzur, la influencer mendocina que sufrió un robo en Mart del Plarta

Celeste Manzur, la influencer mendocina que sufrió un robo en Mart del Plarta

La respuesta de la propietaria

Lejos de recibir contención, la influencer contó que la dueña del inmueble intentó responsabilizarlos. Según el relato de la mendocina, la seguridad del lugar era precaria: la llave se las habían dejado en una maceta y el ingreso tenía un portón de madera con una cerradura muy simple. Tras realizar la denuncia online y quedarse sin recursos ni ropa, el grupo decidió cancelar sus vacaciones y regresar a Mendoza de inmediato.

Temas
Seguí leyendo

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

Video: un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó un muerto y más de 30 heridos

Premios Oscar 2026: conocé la lista completa de nominaciones

Un ex participante de MasterChef Celebrity dio un dato revelador sobre el programa

Premios Grammys 2026: fecha, hora confirmada y cómo ver la ceremonia en vivo

Premios Oscar 2026: a qué hora se conocen los nominados y dónde verlo en vivo

MasterChef Celebrity: quiénes subieron al balcón y el reemplazo sorpresa de Donato

Quién es Nicola Peltz, la millonaria que dividió a la familia Beckham para siempre

LO QUE SE LEE AHORA
Un ex participante de MasterChef Celebrity dio un dato revelador sobre el programa.
TV

Un ex participante de MasterChef Celebrity dio un dato revelador sobre el programa

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 21 de enero: números ganadores del sorteo 3341

Aquel crimen desató una fuerte reacción social y política sin precedentes en la provincia
Violencia armada

Villa Hipódromo, escenario de dos crímenes que marcaron a Godoy Cruz con casi 20 años de diferencia

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza
ECONOMÍA FAMILIAR

Dónde aprovechar las promociones y descuentos del Banco Nación en la provincia de Mendoza

Conocé el reporte meteorológico para este jueves 22 de enero.
El clima

Sigue el calor y habrá tormentas: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

aso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 22 de enero