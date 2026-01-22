Influencer mendocina fue desvalijada en Mar del Plata: se tomaron un fernet antes de huir

Las vacaciones soñadas de un grupo de amigos se transformaron en una pesadilla en la Costa Atlántica. Una de las víctimas es Celeste Manzur, modelo e influencer que viajó desde Mendoza hacia Mar del Plata para descansar, pero terminó perdiendo todas sus pertenencias . Un robo millonario que incluyó un detalle insólito por parte de los ladrones.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando la joven de 24 años y sus tres amigos salieron a bailar a la zona de Playa Grande. Al regresar al departamento que habían alquilado, cerca de las 6 de la mañana, se encontraron con un escenario desolador: la vivienda estaba revuelta y les habían llevado absolutamente todo.

Horror en la ruta El dramático relato de la familia de San Rafael asaltada en Mar del Plata: "Mis hijos tienen mucho miedo"

"Nos dejaron con lo puesto", relató angustiada la creadora de contenido. El botín con el que se alzaron los delincuentes es impactante: siete valijas grandes llenas de ropa, dos equipajes de mano, una cámara de fotos profesional, una computadora, un iPad, documentación personal y una importante suma de dinero en efectivo que habían llevado para costear la estadía.

Gracias a las cámaras de seguridad de un vecino, se pudo reconstruir la secuencia. Tres delincuentes llegaron al lugar alrededor de las 4.30 de la madrugada a bordo de un Fiat 147 . Ingresaron con total tranquilidad por una ventana y tuvieron tiempo de sobra para "mudarlos".

Sin embargo, lo que más indignó a las víctimas fue la impunidad con la que actuaron. Antes de escapar con las pertenencias, los malvivientes abrieron una botella y se prepararon un fernet que consumieron dentro de la propiedad. "Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano", denunció Manzur, quien sospecha que alguien los "vendió" o entregó la información sobre su salida nocturna.

Celeste Manzur, influencer mendocina Celeste Manzur, la influencer mendocina que sufrió un robo en Mart del Plarta

La respuesta de la propietaria

Lejos de recibir contención, la influencer contó que la dueña del inmueble intentó responsabilizarlos. Según el relato de la mendocina, la seguridad del lugar era precaria: la llave se las habían dejado en una maceta y el ingreso tenía un portón de madera con una cerradura muy simple. Tras realizar la denuncia online y quedarse sin recursos ni ropa, el grupo decidió cancelar sus vacaciones y regresar a Mendoza de inmediato.