Patrullajes coordinados

Operativos policiales en el Gran Mendoza: detenidos, armas secuestradas y robos frustrados

La Policía de Mendoza realizó operativos durante las últimas horas con resultados positivos en materia de prevención del delito.

Los operativos formaron parte de las acciones preventivas que la fuerza desarrolla en distintos puntos del área metropolitana
Durante las últimas horas, la Policía de Mendoza desplegó una serie de operativos preventivos en distintos puntos del Gran Mendoza. Las intervenciones permitieron desactivar hechos delictivos, detener sospechosos y secuestrar armas, como resultado de patrullajes coordinados en varias jurisdicciones.

Operativos en Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo

Uno de los hechos ocurrió en Guaymallén, sobre calle Gualberto Godoy, donde una mujer de 30 años denunció el robo de una bicicleta desde su vivienda. Tras el aviso, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) iniciaron un operativo en la zona y lograron localizar el rodado en poder de un menor de 15 años, interceptado en calle Allayme. El joven fue aprehendido y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Nº 1.

Una mujer de 30 años denunció el robo de una bicicleta desde su vivienda

En Godoy Cruz, personal de la misma unidad intervino durante un patrullaje preventivo en la intersección de calles Dique Los Molinos y Asia. Allí fue aprehendido un joven de 17 años que, al ser requisado, tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 22 largo, con seis alveolos y sin cartuchos.

Otro procedimiento se concretó también en Godoy Cruz, en inmediaciones de calles Italia y Bufano. Efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) frustraron el robo de un celular a una mujer de 38 años. Tras recorrer la zona, los uniformados localizaron al autor del hecho, un hombre de 27 años que se ocultaba en una acequia.

Durante la aprehensión se le secuestraron dos hojas de cuchillo y un arma réplica tipo pistola 9 mm, además de recuperarse el celular sustraído.

El sujeto era buscado por un robo cometido días atrás y, durante el procedimiento, se le secuestró un arma de fuego

Por último, en Luján de Cuyo, personal de la UCAR dependiente de Comisaría 47ª detuvo a un hombre en la intersección de calles José Hernández y Carrodilla. El sujeto era buscado por un robo cometido días atrás y, durante el procedimiento, se le secuestró un arma de fuego tipo 9 mm.

Los operativos formaron parte de las acciones preventivas que la fuerza desarrolla en distintos puntos del área metropolitana.

