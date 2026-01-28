28 de enero de 2026
Tunuyán: un hombre quedó atrapado en un incendio y murió

Un incendio en una casa de Colonia Las Rosas, Tunuyán, terminó con la trágica muerte de un hombre de 76 años.

Trágico incendio en Tunuyán.

Trágico incendio en Tunuyán.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 76 años falleció trágicamente durante un incendio en su casa en Colonia Las Rosas, Tunuyán, lugar en el que estaba solo y quedó atrapado en medio del fuego sin poder ser rescatado a tiempo, según informaron fuentes policiales.

El trágico hecho ocurrió esta mañana en una vivienda de calle Tabanera, en ese distrito de Tunuyán y causó una enorme conmoción entre los vecinos de la zona.

En el lugar del incendio trabajaron bomberos voluntarios de Tunuyán, efectivos de la policía y también distintos peritos.

incendio en casa de tunuyan

Cómo ocurrió el incendio que provocó la muerte de un hombre en Tunuyán

El incendio se originó cerca de las 8 en una vivienda de calle Tabanera, en Colonia Las Rosas, donde vivía un hombre identificado como Carlos Lino Ríos (76), según detallaron fuentes policiales.

Por causas que se investigna se originó un incendio y las llamas afectaron rápidamente a gran parte del hogar, generando asimismo una importante cantidad de humo.

De inmediato se dirigieron al lugar varios efectivos policiales y personal de Bomberos Voluntarios de Tunuyán, quienes intentaron sofocar las llamas, y al mismo tiempo, ingresar al hogar para rescatar al hombre.

Sin embargo, cuando lo lograron, lamentablemente el hombre ya había fallecido, dijeron fuentes policiales.

incendio en colonia las rosas tunuyan

En la escena del hecho trabajaron peritos y Policía Científica para determinar las causas del incendio. Familiares de la víctima indicaron que el hombre utilizaba oxígeno debido a una enfermedad respiratoria y que, en otras ocasiones, también se habían originados incendios en el hogar vinculados al hábito del hombre de fumar en el interior de la vivienda.

Este hecho fue el segunda de similares características ocurridas en la jornada. Cerca de la medianoche hubo un incendio en una casa de Lavalle, donde las víctimas, afortunadamente lograron salir ilesas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

