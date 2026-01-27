Cuatro mendocinos volcaron en los médanos de Villa Gesell: una mujer quedó internada

Tras el amplio despliegue de rescate, la Municipalidad evalúa cobrar el costo total del operativo

Un grupo de cuatro turistas mendocinos , protagonizaron un accidente vial en los médanos de Villa Gesell . A raíz del siniestro, una mujer quedó internada. El hecho ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban, volcó durante una travesía nocturna . Tras el amplio despliegue de rescate, la Municipalidad evalúa cobrar el costo total del operativo .

Según informó Noticias Argentinas, el accidente ocurrió en la noche del lunes , cuando personal policial fue alertado sobre una camioneta Toyota SW4 blanca que realizaba maniobras en la zona de médanos y terminó volcando.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que en el vehículo viajaban dos mujeres y dos hombres , todos mayores de edad .

Debido a la complejidad del terreno , se desplegó un operativo interinstitucional que contó con la participación de Policía , Bomberos Voluntarios de Villa Gesell y personal del sistema de Salud , de acuerdo a lo señalado por el medio local El Fundador.

Los Bomberos lograron retirar a los ocupantes del rodado y los trasladaron hasta la calle 310, donde se realizó la primera evaluación médica.

Una mujer hospitalizada

En ese lugar se constató que una mujer de 52 años presentaba un traumatismo de tórax, por lo que fue derivada al hospital local, donde permanece internada.

En tanto, las otras tres personas no sufrieron lesiones de consideración, confirmaron las autoridades. Según se informó, los turistas mendocinos se encontraban alojados en el balneario Cariló, partido de Pinamar.

Ante el importante despliegue de recursos humanos y materiales, las autoridades municipales analizan avanzar en el cobro de la totalidad de los gastos que demandó el operativo de rescate.