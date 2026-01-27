Violento robo a un supermercado en pleno Godoy Cruz

Un robo a mano armada se perpetró este martes por la noche en un supermercado ubicado en la intersección de las calles Perito Moreno y Álvarez Tomás , en Godoy Cruz , donde dos empleados fueron atacados por delincuentes armados que actuaron con violencia para alzarse con el dinero de la recaudación.

El hecho ocurrió cerca de las 21.30 , según informaron fuentes policiales. De acuerdo a la información oficial, en el comercio se encontraban atendiendo dos trabajadores de 36 años (un hombre y una mujer).

Golpe al delito Doble operativo policial en el Parque San Martín: aprehensión por droga y recuperación de elementos robados

La reseña policial indica que dos sujetos ingresaron al supermercado y, mediante amenazas con un arma de fuego , intimidaron a los empleados para concretar el asalto. Bajo presión, los trabajadores no ofrecieron resistencia, lo que permitió que los delincuentes sustrajeran la suma de $236.000 en efectivo de la caja registradora .

Tras cometer el robo, los asaltantes se dieron a la fuga en un automóvil , sin que hasta el momento se hayan informado detenciones ni la identificación de los autores del hecho.

El episodio generó conmoción en la zona, donde hay varios comercios de distintos rubros. Esto se suma a una serie de hechos delictivos que preocupan a trabajadores y vecinos de Godoy Cruz, donde el robo a negocios se ha convertido en una problemática recurrente.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría 7ª, que tomó las primeras actuaciones y dio intervención a la Oficina Fiscal de jurisdicción, desde donde se inició la investigación correspondiente para intentar identificar a los responsables del asalto.

Las actuaciones quedaron bajo órbita judicial y se esperan medidas investigativas orientadas al análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios. Mientras tanto, las víctimas fueron asistidas por la situación vivida durante el violento asalto.