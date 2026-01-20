Noche de terror en Mar del Plata: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras

Una familia mendocina vivió una noche de terror en Mar del Plata . En cuestión de segundos, un grupo de delincuentes les robó una camioneta Toyota Hilux con una casa rodante y se dieron a la fuga. El hecho fue aún más estremecedor porque la huida se extendió durante varias cuadras con la familia atrapada en el interior del vehículo .

El hecho ocurrió alrededor de las 23 de este lunes, cuando un matrimonio oriundo de San Rafael viajaba junto a sus cuatro hijos y estacionó su camioneta con casa rodante frente a la rotonda del Hipódromo . Minutos antes, la familia se había detenido en una estación de servicio para higienizarse, pero al no permitirles utilizar las instalaciones, decidieron continuar su viaje.

Poco después, Jesús David Matmud (44) , de origen mendocino, detuvo el vehículo a un costado de la ruta con la intención de higienizarse, mientras su familia permanecía dentro de la casilla rodante . En ese momento, tres delincuentes lo interceptaron y, a punta de pistola , pusieron en marcha el vehículo.

Los asaltantes se llevaron la camioneta con la casa rodante y abandonaron a dos de los hijos del matrimonio al costado de la ruta, en plena noche , tras concretar el violento robo.

Dos de los menores quedaron solos en la ruta

El conductor permaneció sobre la caja de la camioneta, ya que su esposa, su hija y su hijo se encontraban dentro de la casilla rodante, mientras que otros dos niños, de 6 y 8 años, fueron abandonados sobre la banquina.

La fuga de los delincuentes continuó hasta la zona de San Martín y Carrillo, donde uno de los asaltantes amenazó a la víctima y la obligó a descender del vehículo. De inmediato, Jesús Matmud dio aviso a la Policía, que emprendió un operativo de búsqueda tanto del rodado sustraído como de los menores que habían quedado solos en la ruta.

robo, camioneta, mar del plata, familia, mendoza, san rafael El matrimonio oriundo de San Rafael viajaba junto a sus cuatro hijos

Minutos más tarde, los niños fueron localizados y trasladados a una dependencia policial. Ambos se encontraban en buen estado de salud. En paralelo, efectivos policiales hallaron la camioneta y la casilla rodante, de color azul y blanco, que habían sido abandonadas en un descampado del barrio Hipódromo.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para dar con el paradero de los asaltantes, quienes aún no han sido identificados. La causa quedó caratulada como robo automotor y hallazgo automotor e intervino la fiscal Lorena Hirigoyen.