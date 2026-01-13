Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.

Un meteotsunami provocó este lunes una tragedia en la costa bonaerense , cuando una ola de gran magnitud golpeó la localidad de Santa Clara del Mar , dejó una persona fallecida , más de 30 heridos y obligó a realizar rescates de urgencia . El fenómeno también se registró en Camet y Mar del Plata , generando escenas de pánico entre turistas y residentes.

El evento fue identificado por especialistas como "un fenómeno oceánico inusual" que puede generar cambios bruscos en el nivel del mar , con un comportamiento similar al de un tsunami , aunque con un origen atmosférico (o meteorológico) y no sísmico . Este tipo de olas se produce por perturbaciones rápidas de la presión atmosférica , generalmente asociadas a tormentas intensas o sistemas frontales , que generan ondas capaces de empujar grandes volúmenes de agua .

El titular de Defensa Civil bonaerense , Fabián García, explicó que la ola superó los cinco metros de altura y calificó el episodio como un evento extremo e imprevisible . “ Son fenómenos poco frecuentes y difíciles de anticipar ”, sostuvo el funcionario, debido a que se originan tras eventos atmosféricos puntuales.

Las autoridades tranquilizan al señalar que no implica necesariamente una repetición inmediata. Sin embargo, algunos expertos advirtieron que este tipo de fenómenos puede volver a ocurrir, aunque generalmente con menor intensidad.

De acuerdo con la descripción de oceanógrafos, estas perturbaciones pueden provocar una amplificación de las ondas oceánicas sobre la plataforma continental. Al llegar a la costa, el fenómeno puede generar olas de varias decenas de centímetros, aunque en casos extremos —como el ocurrido en Santa Clara del Mar— pueden alcanzar varios metros de altura.

Cómo se produce el meteotsunami

Para que se produzca un meteotsunami deben coincidir condiciones muy específicas: una costa de poca profundidad, un sistema atmosférico inestable y una sincronización precisa entre la velocidad de la onda atmosférica y la ola marina. Cuando estos factores confluyen, el mar absorbe energía del sistema meteorológico y la ola crece de manera abrupta.

En Aconcagua Radio, el meteorólogo Mariano García explicó que “cuando hay viento sobre el mar, el primero va arrastrando de a poquito al segundo y, en función de la conjunción de la intensidad del viento y de la trayectoria, más agua va a arrastrar y eso va a generar un aumento en el nivel del mar”. Asimismo, el impacto o la formación del fenómeno dependerá de las particularidades de cada lugar.

tsunami.jpg El tsunami tiene un origen sísmico, mientras que un meteotsunami es de órden atmosférico.

Si bien no son frecuentes en la costa bonaerense, no es la primera vez que ocurre un evento de este tipo. En diciembre de 2022, las playas del sur de Mar del Plata fueron afectadas por olas que causaron daños en balnearios, episodio que luego fue confirmado como un meteotsunami por científicos del Gabinete de Oceanografía del INIDEP.

A nivel mundial, estos fenómenos se registran con mayor frecuencia en el Mediterráneo, el Adriático, el golfo de México, los Grandes Lagos y la costa este de Estados Unidos. Especialistas advierten que el cambio climático podría favorecer la aparición y mayor intensidad de este tipo de eventos extremos, aumentando el desafío para la prevención y la seguridad en las zonas costeras. En adición, García detalló que es un fenómeno más típico del invierno.

Cómo fue el episodio del meteotsunami en Santa Clara del Mar

La ola gigante generó momentos de pánico y destrozos el lunes alrededor de las 16.15, cuando el mar se retiró de manera repentina durante algunos minutos y luego regresó con una ola de gran altura, que avanzó con fuerza sobre la costa. Con epicentro en Santa Clara del Mar, el meteotsunami provocó la muerte de un hombre tras golpearse contra las rocas y al menos 35 personas resultaron heridas.

El hecho fue confirmado por Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, que precisó que la víctima fatal sufrió un impacto violento contra las piedras luego de ser arrastrada por el agua. Además, se informó que otra persona sufrió un infarto y permanece internada, mientras que el resto de los heridos presentó lesiones leves.

ola gigante, meteotsunami 12-01-26 En Santa Clara del Mar, el fenómeno ocurrió alrededor de las 16.15, cuando el mar se retiró de manera repentina durante algunos minutos. Foto: Captura videos.

La irrupción del agua arrasó con sombrillas, reposeras y personas que se encontraban en la orilla, sorprendiendo a turistas y residentes. Los guardavidas debieron intervenir de urgencia para rescatar a quienes fueron arrastrados por el oleaje, en un contexto de alta concurrencia por las temperaturas elevadas.

¿Vas a la Costa Atlántica? Tené esto en cuenta:

Para evitar sorpresas durante el veraneo y , los especialistas recomiendan

Antes de salir, repasar el pronóstico del tiempo y revisar si rigen advertencias meteorológicas ;

del tiempo y revisar si rigen ; Si hay tormentas intensas o cambios súbitos en el nivel del mar, alejarse de la costa y buscar refugio en zonas elevadas;

Prevención ante la posible ocurrencia de tsunamis o meteotsunamis:

Salir inmediatamente del agua si el mar se retira de forma repentina ;

del agua de forma repentina No quedarse filmando : ninguna imagen vale una vida. Los tsunamis y meteotsunamis pueden avanzar en segundos y el tiempo que se pierde grabando puede ser fatal .

: ninguna imagen vale una vida. Los tsunamis y meteotsunamis pueden avanzar en segundos y el tiempo que se pierde grabando puede ser . Alejarse de playas, escolleras y rocas;

de playas, escolleras y rocas; Buscar lugares elevados y mantenerse allí;

y mantenerse allí; No confiarse aunque el mar parezca calmo;

aunque el mar parezca calmo; Respetar indicaciones oficiales y evitar zonas restringidas.

Tanto los tsunamis como los meteotsunamis pueden ocurrir sin previo aviso, por lo que reconocer señales naturales y actuar rápido es fundamental para salvar vidas.