Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó los cambios en su corte tras la salida de la virreina 2026.

En una jornada marcada por la reconfiguración de la corte vendimial, autoridades de Malargüe brindaron explicaciones oficiales tras la sorpresiva renuncia de Rosario Cabello , quien había sido electa virreina de la Fiesta de la Vendimia departamental. Según confirmaron, la renuncia se debió a "situaciones externas" y ataques en redes.

Este martes, en una entrevista radial, el Secretario de Desarrollo Humano, Juan José Narambuena , y la Directora de Cultura, Érica Della Bianca , detallaron el trasfondo de una decisión que calificaron como "indeclinable" . Asimismo, dieron detalles sobre la sucesora de la soberana.

Según explicaron los funcionarios, la renuncia se formalizó tras una reunión con los padres de la joven, Lourdes Ferrada y su esposo. Si bien el municipio lamentó la pérdida de la representante, Narambuena fue enfático en aclarar que "la familia desvinculó totalmente a la gestión de Celso Jaque de esta determinación".

"La mamá remarcó en todo momento que no tiene nada que ver el municipio; la decisión se toma en virtud de situaciones externas y del entorno que Rosario ha vivido", señaló el Secretario. En este sentido, se hizo especial hincapié en el impacto negativo de las "fake news" y los comentarios de "haters" en redes sociales, factores que habrían afectado la integridad emocional de la joven de cara a sus compromisos vendimiales.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026 La soberana renunció tras sentirse agobiada en redes sociales.

Transparencia bajo la lupa

Pese a la armonía en la transición, la familia de la ahora ex-virreina realizó observaciones sobre el sistema de emisión de votos. Ante esto, el Gobierno local ratificó la validez del escrutinio, recordando que el sistema de Malargüe es solicitado como modelo por otros departamentos.

"El proceso es corroborado por la escribana Nury Abdal y contamos con la presencia de los padres de las cuatro candidatas durante el conteo para garantizar transparencia absoluta", defendió Narambuena, recordando que los resultados finales otorgaron 110 votos a la Reina actual, Priscila, y 86 a Rosario, sobre un total de 236 sufragios emitidos.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026 La familia de la soberana recalcó que el escrutinio se realizó con total transparencia. Foto: Municipalidad de Malargüe

La sucesora: nueva conformación de la corona

Tras la vacante, el municipio activó el protocolo de sucesión. Debido a un empate técnico en el tercer lugar del orden de mérito, se dialogó con las candidatas restantes para definir los roles:

María de los Ángeles fue confirmada como la nueva Virreina Departamental 2026, aceptando el desafío de acompañar a Priscila en el calendario oficial.

María de los Ángeles Figueroa – Representa a Río Barrancas,Vendimia Malargüe 2026 María de los Ángeles, de Río Barrancas, se transformó en la nueva virreina de la Vendimia .

Camila, por su parte, decidió permanecer como integrante de la Corte, brindando su apoyo institucional sin asumir el cargo de virreina.

Desde la Dirección de Cultura destacaron la madurez de las jóvenes, quienes son mayores de edad y tomaron la decisión acompañadas por sus familias. Con este anuncio, Malargüe busca retomar la normalidad de su agenda de cara a los eventos provinciales, dejando atrás una semana de incertidumbre institucional.