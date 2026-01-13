13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Fiesta de la Vendimia

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Autoridades de Malargüe confirmaron que la renuncia de la virreina departamental se debió a "situaciones externas" y ataques en redes sociales.

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó los cambios en su corte tras la salida de la virreina 2026.

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó los cambios en su corte tras la salida de la virreina 2026.

Foto: Municipalidad de Malargüe
 Por Natalia Mantineo

En una jornada marcada por la reconfiguración de la corte vendimial, autoridades de Malargüe brindaron explicaciones oficiales tras la sorpresiva renuncia de Rosario Cabello, quien había sido electa virreina de la Fiesta de la Vendimia departamental. Según confirmaron, la renuncia se debió a "situaciones externas" y ataques en redes.

Lee además
tunuyan: preventa de entradas hasta el 25 de enero para la vendimia y el festival de la tonada
Música y tradición

Tunuyán: preventa de entradas hasta el 25 de enero para la Vendimia y el Festival de la Tonada
Reina de la Vendimia con sueldo: el mapa salarial de la realeza mendocina.
Para tener en cuenta

Cuánto ganan las reinas de la Vendimia: el mapa salarial de la "realeza" mendocina

Renunció la virreina de Malargüe: los motivos

Según explicaron los funcionarios, la renuncia se formalizó tras una reunión con los padres de la joven, Lourdes Ferrada y su esposo. Si bien el municipio lamentó la pérdida de la representante, Narambuena fue enfático en aclarar que "la familia desvinculó totalmente a la gestión de Celso Jaque de esta determinación".

"La mamá remarcó en todo momento que no tiene nada que ver el municipio; la decisión se toma en virtud de situaciones externas y del entorno que Rosario ha vivido", señaló el Secretario. En este sentido, se hizo especial hincapié en el impacto negativo de las "fake news" y los comentarios de "haters" en redes sociales, factores que habrían afectado la integridad emocional de la joven de cara a sus compromisos vendimiales.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026
La soberana renunció tras sentirse agobiada en redes sociales.

La soberana renunció tras sentirse agobiada en redes sociales.

Transparencia bajo la lupa

Pese a la armonía en la transición, la familia de la ahora ex-virreina realizó observaciones sobre el sistema de emisión de votos. Ante esto, el Gobierno local ratificó la validez del escrutinio, recordando que el sistema de Malargüe es solicitado como modelo por otros departamentos.

"El proceso es corroborado por la escribana Nury Abdal y contamos con la presencia de los padres de las cuatro candidatas durante el conteo para garantizar transparencia absoluta", defendió Narambuena, recordando que los resultados finales otorgaron 110 votos a la Reina actual, Priscila, y 86 a Rosario, sobre un total de 236 sufragios emitidos.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026
La familia de la soberana recalcó que el escrutinio se realizó con total transparencia.

La familia de la soberana recalcó que el escrutinio se realizó con total transparencia.

La sucesora: nueva conformación de la corona

Tras la vacante, el municipio activó el protocolo de sucesión. Debido a un empate técnico en el tercer lugar del orden de mérito, se dialogó con las candidatas restantes para definir los roles:

  • María de los Ángeles fue confirmada como la nueva Virreina Departamental 2026, aceptando el desafío de acompañar a Priscila en el calendario oficial.

María de los Ángeles Figueroa – Representa a Río Barrancas,Vendimia Malargüe 2026
María de los Ángeles, de Río Barrancas, se transformó en la nueva virreina de la Vendimia .

María de los Ángeles, de Río Barrancas, se transformó en la nueva virreina de la Vendimia .

  • Camila, por su parte, decidió permanecer como integrante de la Corte, brindando su apoyo institucional sin asumir el cargo de virreina.

Desde la Dirección de Cultura destacaron la madurez de las jóvenes, quienes son mayores de edad y tomaron la decisión acompañadas por sus familias. Con este anuncio, Malargüe busca retomar la normalidad de su agenda de cara a los eventos provinciales, dejando atrás una semana de incertidumbre institucional.

Temas
Seguí leyendo

Fiesta de la Vendimia de San Rafael: precios accesibles para todos los espectáculos

Primer escándalo vendimial: con denuncias por situaciones "incómodas", renunció la virreina de Malargüe

Lavalle refuerza su identidad cultural con la Fiesta de la Vendimia 2026

Hernán Piquín: "Estoy honrado de ser parte de la Vendimia de San Rafael"

Reinas de Guaymallén aprenden técnicas de expresión y comunicación

Fiesta de la Vendimia 2026: todo lo que San Rafael tiene preparado

Sofía Perfumo: "Queríamos llegar a los jóvenes y demostrar que la tarea de la reina no es poca cosa"

Candidatas a representantes de San Rafael completan su primera semana de capacitaciones

LO QUE SE LEE AHORA
Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén