12 de enero de 2026
Sitio Andino
Vendimia 2026

Primer escándalo vendimial: con denuncias por situaciones "incómodas", renunció la virreina de Malargüe

Rosario Cabello, elegida días atrás, presentó su dimisión en el Municipio. Dijo que vivió episodios que afectaron su tranquilidad emocional y pidió revisar el proceso de elección.

Rosario Cabello (derecha) renunció al virreinato vendimial del departamento.

La dimisión fue formalizada en la Municipalidad, donde la joven se presentó acompañada por sus padres. Horas más tarde, sumó un comunicado en redes sociales en el que explicó que se trató de una "decisión difícil y dolorosa", tomada luego de un proceso de reflexión.

Reina de la Vendimia con sueldo: el mapa salarial de la realeza mendocina.
Cuánto ganan las reinas de la Vendimia: el mapa salarial de la "realeza" mendocina
fiesta de la vendimia de san rafael: precios accesibles para todos los espectaculos
Fiesta de la Vendimia de San Rafael: precios accesibles para todos los espectáculos
Vendimia 2026: los motivos de la renuncia de Rosario Cabello, virreina de Malargüe

En su exposición pública, Cabello señaló que durante el camino previo y el desarrollo de la elección atravesó situaciones que afectaron su tranquilidad emocional, lo que la llevó a priorizar su bienestar personal.

comunicado Rosario Cabello

Entre los hechos mencionados, hizo referencia a comentarios y comparaciones reiteradas, así como a la presencia constante de una persona ajena a la organización directa del evento, cuyas actitudes —según denunció— la hicieron sentir incómoda en distintos momentos del proceso.

comunicado Rosario Cabello 02

También relató un episodio ocurrido la mañana de la elección, vinculado a un comentario sobre su vestimenta, realizado delante de otras personas, que interpretó como una burla y que terminó de marcar su decisión.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026
Rosario Cabello (izquierda), junto a Lourdes Priscilla Arroyo, reina departamental de Malargüe.

Rosario Cabello pidió rever el método de selección de soberanas vendimiales

Junto con la renuncia, la joven informó que presentó observaciones formales sobre el desarrollo general de la elección, con el objetivo de que las situaciones detectadas puedan ser revisadas y mejoradas en futuras ediciones de la Vendimia departamental.

comunicado Rosario Cabello 03

En ese sentido, aclaró que su postura no busca atacar ni señalar personas, ni tampoco ser utilizada contra el Municipio, y reconoció el trabajo y el compromiso de gran parte del equipo organizador.

Cabello remarcó que su participación en la Vendimia no estuvo motivada por una corona o un título, sino por el deseo de visibilizar a su comunidad, los parajes y las realidades del departamento. En esa línea, expresó que la Vendimia tiene un valor cultural y humano que va más allá de una competencia.

También destacó el esfuerzo de su familia y de su distrito, y aseguró que su decisión implicó un profundo dolor por todo el camino recorrido.

Rosario Cabello – Representa a Río Grande, Vendimia Malargüe 2026
Rosario Cabello representó al distrito de Río Grande en la Vendimia de Malargüe 2026.

Cómo fue la elección de Rosario Cabello como virreina de Malargüe

La elección vendimial se realizó en el marco de la Fiesta Nacional del Chivo y la Vendimia Departamental 2026, ante una multitud reunida en el Parque Raíces Malargüinas. En esa noche, Lourdes Priscila Arroyo, representante de La Escondida, fue coronada reina, mientras que Rosario Cabello obtuvo el Virreinato mediante el sistema de voto electrónico.

Más allá de su renuncia, la joven afirmó que continuará con sus proyectos personales y profesionales, y que seguirá trabajando por las causas que considera justas desde otro lugar.

