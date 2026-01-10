Reinas de Guaymallén aprenden técnicas de expresión y comunicación

Reinas distritales de Guaymallén.

El taller tuvo como objetivo principal brindar herramientas vinculadas a la expresión corporal, la desinhibición y el manejo del lenguaje, a través de diversas técnicas teatrales. La propuesta estuvo a cargo del Espacio Teatral, coordinado por Ricardo Nuarte.

image Dos encuentros teatrales en Guaymallén La actividad se desarrolló en dos encuentros, en el sexto piso del edificio municipal, donde las participantes abordaron -mediante el juego teatral- dinámicas para favorecer la comunicación, la seguridad escénica y el fortalecimiento de la presencia personal.

Estas instancias formativas aportaron herramientas que contribuyen a un mejor desenvolvimiento social, acompañando el rol institucional y representativo que las reinas desempeñan dentro y fuera del ámbito vendimial.