10 de enero de 2026
Reinas de Guaymallén aprenden técnicas de expresión y comunicación

La actividad formativa, organizada por Cultura y Turismo de Guaymallén, buscó fortalecer la presencia y el desenvolvimiento social de las reinas

Reinas distritales de Guaymallén.

Reinas distritales de Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

La Dirección de Cultura y Turismo de Guaymallén llevó adelante un taller de expresión corporal y presencia, del que participaron la reina departamental, Victoria Segura; la virreina Natalia Sánchez; la reina de la Capital del Espumante, Camila Botacaulli, y las representantes distritales de la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén.

El taller tuvo como objetivo principal brindar herramientas vinculadas a la expresión corporal, la desinhibición y el manejo del lenguaje, a través de diversas técnicas teatrales. La propuesta estuvo a cargo del Espacio Teatral, coordinado por Ricardo Nuarte.

La actividad se desarrolló en dos encuentros, en el sexto piso del edificio municipal, donde las participantes abordaron -mediante el juego teatral- dinámicas para favorecer la comunicación, la seguridad escénica y el fortalecimiento de la presencia personal.

Estas instancias formativas aportaron herramientas que contribuyen a un mejor desenvolvimiento social, acompañando el rol institucional y representativo que las reinas desempeñan dentro y fuera del ámbito vendimial.

