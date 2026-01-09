9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Entrevista

Sofía Perfumo: "Queríamos llegar a los jóvenes y demostrar que la tarea de la reina no es poca cosa"

En una charla íntima con Andino Streaming, la Virreina de la Vendimia repasó su año de mandato y su relación con la reina de la Vendimia, Alejandrina Funes.

Sofía Perfumo: Queríamos llegar a los jóvenes y demostrar que la tarea de la reina no es poca cosa

Sofía Perfumo: "Queríamos llegar a los jóvenes y demostrar que la tarea de la reina no es poca cosa"

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

A pocos días de la Fiesta de la Vendimia 2026, el balance comienza a sentirse. En una nueva edición de "El Back de Vendimia", conducido por Mike Bartoluce, en Andino Streaming, la Virreina Nacional, Sofía Perfumo, repasó un año histórico, marcado por el 90° aniversario de la fiesta máxima de los mendocinos. Además, habló sobre su relación con la reina, Alejandrina Funes.

22 de Diciembre de 2025, Rina y Virreina de la vendimia 2025, Streaming, Alejandrina Funes, Sofía Perfumo, Alejandra Gamboa, galería
Sofía Perfumo junto a la reina de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la coordinadora de reinas, Ale Gamboa.

Sofía Perfumo junto a la reina de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la coordinadora de reinas, Ale Gamboa.

Reina por siempre: un paréntesis en su vida académica

Para Sofía, portar los atributos nacionales no fue una tarea sencilla de equilibrar con su vida privada. La joven de General Alvear confesó que su "autoexigencia" la llevó a cumplir con todos sus objetivos, aunque eso significara poner en pausa su formación profesional.

Lee además
Alejandrina Funes: Ser reina de la Vendimia me cambió la vida, pero mi vocación sigue siendo la salud. video
Entrevista

Alejandrina Funes: "Ser reina de la Vendimia me cambió la vida, pero mi vocación sigue siendo la salud"
Las siete candidatas a soberana departamental de Tupungato. video
Cultura y festivales

Tupungato abre sus puertas a su Fiesta de la Vendimia: música, tradición y votación del público

"Es como un paréntesis en la vida. Hemos dejado la facultad; en lo personal me queda solamente la tesis, la presenté pero tengo que ir a defenderla. Decidí dejarla para después de Vendimia", reveló la soberana.

22 de Diciembre de 2025, Rina y Virreina de la vendimia 2025, Streaming, Sofía Perfumo
Sofía contó que este año abandonó la facultad para dedicarse de lleno a su reinado.

Sofía contó que este año abandonó la facultad para dedicarse de lleno a su reinado.

El legado familiar y el esfuerzo del hogar

La conexión de Sofía con la corona viene de raíz. Su madre fue reina departamental en 1996, y verla con su banda en Alvear fue el motor que impulsó su deseo: "Apenas me enteré de que ella había sido reina, dije 'yo voy a ser como mi mamá' y acá estoy, cumpliendo un sueño".

Sin embargo, el camino implicó sacrificios para su familia y la empresa familiar donde trabaja junto a su padre. "Ellos han tenido que hacer un esfuerzo de tiempo, de hacer cosas que yo hacía en el trabajo. Sin ellos, esto no sería posible", afirmó con gratitud.

Embed

Una hermandad inquebrantable

Uno de los momentos más profundos de la entrevista se vivió cuando se abordó su relación con la reina de la Vendimia, Alejandrina Funes. Al ser de Alvear y estar lejos de su hogar, Sofía fue "adoptada" por la familia de Alejandrina.

La emoción se desbordó tras un video sorpresa donde la Reina Nacional le dedicó palabras de profundo afecto. "Este año se ha convertido en mi hermana", respondió Sofía entre lágrimas, destacando que desde el primer día se propusieron ser un equipo unido: "Eramos una, somos una literalmente".

22 de Diciembre de 2025, Rina y Virreina de la vendimia 2025, Streaming, Alejandrina Funes, Sofía Perfumo
Sofía y Alejandrina, una amistad inquebrantable.

Sofía y Alejandrina, una amistad inquebrantable.

Redes sociales y el objetivo de llegar a los jóvenes

Sobre su gestión, Perfumo destacó el uso de las plataformas digitales para desmitificar el rol de la reina. "Desde el primer día quisimos llegar a los jóvenes, demostrar que la tarea de la reina no era poca cosa y las redes son una buena llegada. Nos pasó de ir a la Expo Educativa y que los chicos nos pidieran fotos porque nos veían en los Reels", comentó sobre el impacto de su comunicación directa.

Un cierre con juegos y tradición

El momento divertido de la nota llegó en el bloque de juegos. En la oportunidad, Sofía y Mike jugaron al Quién soy, donde tuvieron que adivinar personajes de la farándula nacional. Sofía no logró el objetivo que era descubrir a María Becerra, en tanto, el ganador fue el conductor del ciclo que, con ayuda de la producción, adivinó el nombre de Mike Amigorena.

Tras el momento de diversión, la Virreina cerró con una invitación al pueblo mendocino para vivir los 90 años de la fiesta. "Sintámonos orgullosos de ser mendocinos y de todo lo que tenemos", concluyó Sofía, quien se prepara para entregar sus atributos con la satisfacción de haber cumplido con el mandato que el pueblo le confió.

Staff: el equipo de "El back de Vendimia 2026"

  • Dirección General: Mabel Cirona.
  • Dirección Audiovisual: Mike Bartoluce.
  • Producción General: Erika García.
  • Conducción: Mike Bartoluce.
  • Cámara: Daniel Cano.
  • Edición: Chiara Perrini.
  • RRSS: Florencia Gaspari y Giuliana Pierucci.
  • Fotografía: Cristian Lozano.
  • Arte: Horacio Bogado.
Temas
Seguí leyendo

Fiesta de la Vendimia 2026: cuánto destinará el Gobierno al pago de cachets de los artistas

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy jueves 8 de enero.
Paciencia y precaución

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿Qué alternativas hay para cruzar a Chile?
Opciones

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Actividad cultural en la provincia de Mendoza durante verano.
Para agendar y compartir

La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido