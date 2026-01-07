Alejandrina Funes: "Ser reina de la Vendimia me cambió la vida, pero mi vocación sigue siendo la salud".

Alejandrina Funes , reina de la Vendimia 2025 , dio inicio formal a El Back de Vendimia 2026 , ciclo en el que referentes de la máxima fiesta de Mendoza se transformarán en los grandes protagonistas. En una entrevista realizada en Andino Streaming , la soberana realizó un balance de su mandato y habló sobre su futuro.

La representante de Las Heras, además, brindó detalles sobre cómo logró equilibrar el protocolo real con su vida personal y sus estudios de Obstetricia.

Lejos de quedarse en el rol protocolar, Funes destacó cómo logró integrar su carrera universitaria con su mandato. Durante el 2025, la Reina llevó adelante un proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) en residencias alternativas para jóvenes .

"Pudimos realizar el proyecto en hogares donde hay chicos y chicas de diferentes edades. La respuesta que tuve de ellos fue gratificante; me recibieron con mucho amor", explicó Alejandrina. Ante la consulta sobre si la exposición mediática la hizo dudar de su profesión, fue contundente: "Amo mi profesión y quiero ejercerla, aunque no descarto participar en medios como panelista o invitada en el futuro".

alejandrina funes esi 2 Alejandrina pudo cumplir su proyecto de Educación Sexual Integral en diferentes residencias alternativas.

El "refugio" familiar y el peso de las redes

La soberana no ocultó las dificultades de estar bajo el ojo público. Mencionó que muchas veces la sociedad demanda respuestas sobre temas políticos o sociales que exceden sus facultades. "A veces esperan que seamos voceras de temas de los que no podemos opinar de todo. Dicen que las reinas no hablan, pero nosotras debemos abocarnos a ser la voz de los trabajadores de la viña", señaló.

En los momentos de mayor cansancio, Alejandrina destacó que su casa es su "guarida". Subrayó la importancia de su madre como pilar fundamental y el esfuerzo por mantener sus vínculos: "Hay que encontrar un equilibrio para no volverse loca. He podido ir a los asados familiares, cumpleaños de amigas y viajar a ver a mi novio".

Embed

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue la revelación de la íntima relación que mantiene con la Virreina Nacional, Sofía. Según relataron, ambas conviven en la casa de Alejandrina desde el inicio del mandato. "Sofi es como una hermana adoptiva; mi mamá ya le advirtió que la va a extrañar y que tiene que volver siempre", confesó entre risas y emoción tras ver un video sorpresa de su compañera de tareas.

22 de Diciembre de 2025, Rina y Virreina de la vendimia 2025, Streaming, Alejandrina Funes, Sofía Perfumo La amistad entre Alejandrina y Sofía se transformó en algo inquebrantable. Foto: Cristian Lozano

El camino a los 90 años de la Fiesta Máxima

Al cierre de la nota, Alejandrina reflexionó sobre su evolución personal desde que fue coronada en su distrito, Capdevila: "No soy la misma que empezó; he crecido mucho en oratoria y seguridad. Es una responsabilidad muy grande representar a Mendoza".

Con el objetivo de ser recordada como una reina "empática, cercana y cariñosa", Funes invitó a mendocinos y turistas a sumarse a los festejos por el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que promete ser histórico.

Staff: el equipo de "El back de Vendimia 2026"

Dirección General: Mabel Cirona.

Dirección y Producción audiovisual: Mike Bartoluce.

Producción Ejecutiva: Erika García.

Conducción y Producción Periodística: Erika García.

Cámara: Mike Bartoluce y Daniel Cano.

Edición: Chiara Perrini.

RRSS: Florencia Gaspari y Giuliana Pierucci.

Fotografía: Cristian Lozano.

Arte: Horacio Bogado.

