12 de enero de 2026
{}
Fiesta de la Vendimia de San Rafael: precios accesibles para todos los espectáculos

El Municipio de San Rafael mantiene precios populares para que vecinos y turistas disfruten de la Fiesta de la Vendimia en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz

image

Para ambas jornadas el Municipio de San Rafael decidió mantener precios muy económicos para todos aquellos que quieran disfrutar de las actividades en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz.

Los precios para el Acto Central de la Fiesta Departamental -con la participación de Hernán Piquín- son de 3 y 4 mil pesos en las gradas bajas y 2 mil el sector popular: (https://www.entradaweb.com.ar/evento/fd12e3e3/step/1)

image
Hernán Piquín presente en la Fiesta de la Vendimia de San Rafael.

Mientras que la para ver la repetición y el show de Los Nocheros, la entrada costará 6 mil pesos en el sector de plateas bajas y 2.500 en la parte alta del recinto: (https://www.entradaweb.com.ar/evento/448b6c9e/step/1).

“Se decidió tener precios populares y accesibles al bolsillo de los sanrafaelinos y turistas para que todos puedan sumarse a la fiesta máxima del departamento”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.

