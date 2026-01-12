Fiesta de la Vendimia de San Rafael: precios accesibles para todos los espectáculos

Precios para el Acto Central y la Repetición de la Fiesta de la Vendimia
Los precios para el Acto Central de la Fiesta Departamental -con la participación de Hernán Piquín- son de 3 y 4 mil pesos en las gradas bajas y 2 mil el sector popular: (https://www.entradaweb.com.ar/evento/fd12e3e3/step/1)
Mientras que la para ver la repetición y el show de Los Nocheros, la entrada costará 6 mil pesos en el sector de plateas bajas y 2.500 en la parte alta del recinto: (https://www.entradaweb.com.ar/evento/448b6c9e/step/1).
“Se decidió tener precios populares y accesibles al bolsillo de los sanrafaelinos y turistas para que todos puedan sumarse a la fiesta máxima del departamento”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.