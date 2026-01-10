10 de enero de 2026
{}
Peligro al volante

Violento choque en San Rafael causado por un conductor alcoholizado

Este sábado por la mañana, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente vial en San Rafael. Repasá todos los detalles del siniestro.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este sábado por la mañana, alrededor de las 06:55, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente vial en la intersección de Avenida Alberdi y Balcarce, en el departamento de San Rafael. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

image

Cómo fue el impactante accidente vial en San Rafael

Según fuentes oficiales, el siniestro ocurrió cuando el conductor del Chevrolet Corsa circulaba por Avenida Alberdi de oeste a este y, al llegar a la intersección con calle Balcarce, cambió de carril e impactó contra un vehículo que se desplazaba en sentido contrario.

image

Como consecuencia del choque, el Chevrolet Vectra volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba. Médicos del SEC asistieron a ambos conductores en el lugar, sin necesidad de trasladarlos a un hospital.

El conductor del Chevrolet Corsa, E. G., mayor de edad, sufrió politraumatismos múltiples y presentó un dosaje de alcohol de 2,04 g/L. Por su parte, H. A., de 46 años y conductor del Chevrolet Vectra, también sufrió politraumatismos, pero su dosaje de alcohol fue de 0,00 g/L.

