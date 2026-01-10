Violento choque en San Rafael causado por un conductor alcoholizado

Por Juan Pablo Strappazzon







Este sábado por la mañana, alrededor de las 06:55, un conductor alcoholizado protagonizó un accidente vial en la intersección de Avenida Alberdi y Balcarce, en el departamento de San Rafael. A continuación, te contamos todos los detalles del hecho.

image Cómo fue el impactante accidente vial en San Rafael Según fuentes oficiales, el siniestro ocurrió cuando el conductor del Chevrolet Corsa circulaba por Avenida Alberdi de oeste a este y, al llegar a la intersección con calle Balcarce, cambió de carril e impactó contra un vehículo que se desplazaba en sentido contrario.

image Como consecuencia del choque, el Chevrolet Vectra volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba. Médicos del SEC asistieron a ambos conductores en el lugar, sin necesidad de trasladarlos a un hospital.

El conductor del Chevrolet Corsa, E. G., mayor de edad, sufrió politraumatismos múltiples y presentó un dosaje de alcohol de 2,04 g/L. Por su parte, H. A., de 46 años y conductor del Chevrolet Vectra, también sufrió politraumatismos, pero su dosaje de alcohol fue de 0,00 g/L.