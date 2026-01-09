9 de enero de 2026
San Rafael promueve la vida comunitaria con "Tardecitas de Verano"

San Rafael invita a vecinos y vecinas a disfrutar de juegos, música, cine y encuentros comunitarios al aire libre en barrios y distritos durante verano.

Tardecitas de Verano en San Rafael.

El Municipio de San Rafael, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, lanza el programa “Tardecitas de Verano, una propuesta que se enmarca dentro del programa Pausa y Encuentro y que tiene como objetivo acercar actividades recreativas, culturales y familiares a las plazas de los barrios y distritos del departamento.

La iniciativa propone generar un espacio de encuentro al aire libre, pensado para disfrutar en familia o con amigos, con juegos, música, cine y diferentes actividades recreativas que invitan a compartir, relajarse y fortalecer la vida comunitaria en cada punto del territorio sanrafaelino.

La actividad inaugural será el martes 13 a las 19.00 horas en la plazoleta ubicada en Belgrano y Nicaragua del barrio TAC. El cronograma continuará el miércoles 14, desde las 19.00 horas, en Plaza Balloffet (Lisandro de la Torre y Manuel Quintana) y el jueves 15, también a las 19.00, en la Plaza Centenario de Villa 25 de Mayo.

Más actividades en San Rafael

El martes 20, a las 19.00 horas, la propuesta llegará a La Ripiera, en el sector comprendido entre San Martín y Emilio Mitre, mientras que el miércoles 21, desde las 19, se realizará en el playón deportivo, ubicado en Tropero Sosa 475.

El martes 27, a las 19.00 horas, las actividades se desarrollarán en la Plaza de los Pioneros, en Espejo, entre Belgrano y Alsina. En tanto, el miércoles 28, desde las 19, el encuentro será en Plaza Jauretche, en la intersección de Constancio Vigil y Cayetano Silva.

En los distritos, el cronograma continuará el jueves 22, a las 19, en el predio El Tropezón de Cañada Seca, y el jueves 29, en la Plaza Clotilde Morales de El Usillal.

La propuesta durante la temporada estival en San Rafael

“Apuntamos a promover el uso de los espacios públicos, fortalecer los vínculos entre vecinos y vecinas y garantizar el acceso a propuestas recreativas gratuitas en cada barrio y distrito, especialmente durante la temporada estival”, explicó la Directora de Relaciones con la Comunidad, Andrea Matacotta.

