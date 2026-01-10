10 de enero de 2026
Sitio Andino
Beneficio para contribuyentes

San Rafael actualiza su tarifaria y elimina tasas municipales

La nueva normativa en San Rafael facilita trámites, reduce costos a productores y mantiene servicios municipales de calidad.

image

Un dato importante es que quienes quieran abrir o renovar la habilitación de un comercio ya no tendrán que pagar por sellados y formularios. Ahora lo podrán hacer de manera online, sin costo y en muy pocos pasos.

San Rafael mantiene una de las tasas de servicios municipales más bajas de Mendoza

En relación a la tasa de servicios municipales, se mantiene como una de las más bajas de Mendoza. Por ejemplo, en Pueblo Diamante un vecino de un domicilio particular pagará unos 12 mil pesos anuales por la tasa municipal, mientras que el impuesto inmobiliario provincial que se cobra por ATM es de más de 60 mil.

En materia de tasas de cementerio, el costo para mantenimiento y nichos asciende solo a 5 mil pesos por mes, mientras que un pasaje de colectivo entre Salto de las Rosas y el microcentro sanrafaelino ya cuesta $3200.

Para los productores también hay beneficios. Por ejemplo, los pequeños apicultores ya no abonarán el canon de la Planta de Extracción de Miel, mientras que quienes fraccionen entre 5 y 10 toneladas el costo bajó del 10 al 5%.

Todo esto se establece dentro de la tarifaria municipal 2026 que hace unos días se aprobó en el Concejo Deliberante y ya rige en todo el departamento. El gran objetivo brindar un alivio al bolsillo de los contribuyentes sanrafaelinos, lograr más agilidad en los trámites y seguir manteniendo servicios de calidad.

