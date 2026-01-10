San Rafael actualiza su tarifaria y elimina tasas municipales

Con la llegada de 2026 ya rige la baja y eliminación de más de 100 tasas municipales . Un beneficio para vecinos, comerciantes y productores del departamento de San Rafael .

Un dato importante es que quienes quieran abrir o renovar la habilitación de un comercio ya no tendrán que pagar por sellados y formularios . Ahora lo podrán hacer de manera online, sin costo y en muy pocos pasos.

Show y entretenimiento Fiesta de la Vendimia 2026: todo lo que San Rafael tiene preparado

En relación a la tasa de servicios municipales, se mantiene como una de las más bajas de Mendoza. Por ejemplo, en Pueblo Diamante un vecino de un domicilio particular pagará unos 12 mil pesos anuales por la tasa municipal, mientras que el impuesto inmobiliario provincial que se cobra por ATM es de más de 60 mil.

En materia de tasas de cementerio, el costo para mantenimiento y nichos asciende solo a 5 mil pesos por mes , mientras que un pasaje de colectivo entre Salto de las Rosas y el microcentro sanrafaelino ya cuesta $3200.

Para los productores también hay beneficios. Por ejemplo, los pequeños apicultores ya no abonarán el canon de la Planta de Extracción de Miel, mientras que quienes fraccionen entre 5 y 10 toneladas el costo bajó del 10 al 5%.

Todo esto se establece dentro de la tarifaria municipal 2026 que hace unos días se aprobó en el Concejo Deliberante y ya rige en todo el departamento. El gran objetivo brindar un alivio al bolsillo de los contribuyentes sanrafaelinos, lograr más agilidad en los trámites y seguir manteniendo servicios de calidad.