1 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Ahorro para vecinos y comercios

San Rafael reducirá más de 100 tasas municipales en 2026: de qué se trata

El proyecto de presupuesto y tarifaria 2026 de San Rafael busca modernizar el estado sin afectar los servicios a la comunidad.

A partir de enero, San Rafael reducirá las tasas municipales.

A partir de enero, San Rafael reducirá las tasas municipales.

La decisión del Intendente Omar Félix apunta a simplificar trámites y modernizar el estado sin resentir los servicios que se brindan a la comunidad.

Lee además
Incubadora de empresas en San Rafael.
Economía social

San Rafael fortalece el apoyo a emprendedores con nuevas ferias y proyectos incubados
Omar Félix brindó con los trabajadores municipales.
Asueto administrativo

El intendente Omar Félix compartió el brindis de fin de año con trabajadores municipales

El proyecto de presupuesto y tarifaria 2026 ya está en el Concejo Deliberante para su análisis y marca un histórico paso para la administración pública local logrando procesos más ágiles, modernos y menos burocráticos.

“Desde la tarifaria del año pasado se vienen reduciendo tasas para simplificar trámites y ahorrar costos y tiempo al vecino. Este año la tarifaria reduce más de 100 tasas municipales”, explicó la titular de la Dirección de Recaudación, Liliana Paponet.

107 tasas municipales reducirá San Rafael

En total son 107 tasas. Un ejemplo es que todos los comercios que inicien trámites de manera digital (vía web) pueden hacerlo totalmente gratis.

Otro caso son varios sellados administrativos internos que permiten simplificar muchas diligencias cotidianas de los sanrafaelinos.

“La idea de reducir tasas se hace de manera progresiva, ordenada y planificada y sin afectar la recaudación del estado. El objetivo es reducir tasas sin resentir ningún servicio”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael se unió por Joaquín: ya hay ganadora del sorteo solidario

San Rafael proyecta un presupuesto de $95.828 millones con foco en obras públicas

Plan contra el abigeato: decomisan más de 80 kilos de carne en mal estado en San Rafael

Omar Félix destacó el impacto económico de la nueva costanera de Cañada Seca en San Rafael

Operativo policial de alto impacto en San Rafael: controles de motos, aprehensiones y secuestros

Energías renovables en Mendoza: el Parque Solar San Rafael comenzó a operar de forma anticipada

Vacaciones de verano 2026: cuánto cuesta alquilar una cabaña en la provincia de Mendoza

Ruta Nacional 143: en detalle, las obras, montos y plazos de una reconstrucción clave para el Sur provincial

LO QUE SE LEE AHORA
primer prototipo de refugio climatico: innovacion y proteccion en la ciudad de mendoza
Sostenibilidad

Primer prototipo de refugio climático: innovación y protección en la ciudad de Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

Accidente vial: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar
Son oriundos de San Carlos

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

El paciente se encuentra internado en cuidados intensivos del hospital Carrillo.
Alerta sanitaria

Confirman el primer caso de gripe H3N2 en Mendoza: quién es el paciente y por qué aún no hay circulación comunitaria

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras.
Felicidad

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras