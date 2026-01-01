San Rafael reducirá más de 100 tasas municipales en 2026: de qué se trata

A partir de enero, San Rafael reducirá las tasas municipales.

El Municipio de San Rafael comenzará este 2026 con una gran noticia para los vecinos y comerciantes: se reducirán más de 100 tasas municipales.

La decisión del Intendente Omar Félix apunta a simplificar trámites y modernizar el estado sin resentir los servicios que se brindan a la comunidad.

El proyecto de presupuesto y tarifaria 2026 ya está en el Concejo Deliberante para su análisis y marca un histórico paso para la administración pública local logrando procesos más ágiles, modernos y menos burocráticos.

“Desde la tarifaria del año pasado se vienen reduciendo tasas para simplificar trámites y ahorrar costos y tiempo al vecino. Este año la tarifaria reduce más de 100 tasas municipales” , explicó la titular de la Dirección de Recaudación, Liliana Paponet.

107 tasas municipales reducirá San Rafael

En total son 107 tasas. Un ejemplo es que todos los comercios que inicien trámites de manera digital (vía web) pueden hacerlo totalmente gratis.

Otro caso son varios sellados administrativos internos que permiten simplificar muchas diligencias cotidianas de los sanrafaelinos.

“La idea de reducir tasas se hace de manera progresiva, ordenada y planificada y sin afectar la recaudación del estado. El objetivo es reducir tasas sin resentir ningún servicio”, concluyó.