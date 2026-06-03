San Rafael reafirmó sus lazos con Italia durante el acto por el 80° aniversario de la República

El Municipio de San Rafael acompañó este lunes el acto conmemorativo por el 80° aniversario de la República Italiana , una celebración que tuvo lugar en la plaza Italia del barrio TAC y que reunió a autoridades, representantes de instituciones italianas, descendientes de inmigrantes y vecinos de la comunidad.

La actividad fue organizada por el Viceconsulado de Italia en San Rafael junto a integrantes de la colectividad italiana del departamento, en una jornada que puso en valor los lazos históricos, culturales y sociales que unen a San Rafael con Italia.

Durante el encuentro se destacó el aporte realizado por generaciones de inmigrantes italianos al crecimiento y desarrollo de la comunidad sanrafaelina , así como la vigencia de esos vínculos a través de las nuevas generaciones y de los permanentes intercambios culturales entre ambos países.

La celebración sirvió también para recordar el legado de quienes llegaron desde Italia y contribuyeron al desarrollo económico, social y cultural del departamento, dejando una huella que aún hoy forma parte de la identidad local.

El mensaje del Vicecónsul Honorario de Italia

El Vicecónsul Honorario de Italia en San Rafael, Ricardo Stradella, expresó su satisfacción por compartir esta fecha con la comunidad.

“Estamos muy felices de celebrar este 80° aniversario de la República Italiana y de compartirlo con la comunidad sanrafaelina. Italia forma parte de nuestras raíces y de la historia de muchas familias que eligieron esta tierra para crecer y construir su futuro”, destacó.

Un vínculo que sigue vigente

La conmemoración permitió reafirmar el compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación e identidad cultural que unen a San Rafael con la colectividad italiana.

Asimismo, los participantes coincidieron en la importancia de mantener viva la memoria de los inmigrantes y continuar promoviendo espacios de encuentro que fortalezcan los vínculos entre ambas comunidades.